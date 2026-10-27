Cristina Demetrescu anunță adulter și divorț: Zodia care ar putea fi înșelată de partenerul de viață, chiar în această săptămână.

Săptămâna aceasta există retrogradări în Scorpion, iar vestea bună este că Venus s-a întors în Balanță, semnul în care se află în domiciliu și se simte cel mai bine.

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Chiar și în retrogradare, Venus continuă să lucreze, iar efectele sale se pot simți în tensiunile create de planetele din semne fixe. Deși această configurație poate aduce situații critice, Venus în Balanță poate reprezenta o șansă neașteptată, un miracol sau o soluție salvatoare. Cei care dau dovadă de tenacitate și optimism pot reuși să depășească obstacolele și să iasă învingători, conform astrologului Cristina Demetrescu.

Zodia care ar putea fi înșelată de partenerul de viață

Totuși, pentru una dintre zodii, veștile nu sunt deloc bune. Există posibilitatea să fie înșelată de partener chiar în această săptămână, a dezvăluit Cristina Demetrescu în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” de la PRO TV.

Este vorba despre Berbec. Nativii acestei zodii pot descoperi că partenerul lor de viață a călcat strâmb. Mulți sunt ocupați cu propriile probleme și cu găsirea soluțiilor pentru a depăși obstacolele. Profitând de această neatenție, Berbecul poate obține mai ușor ceva ce își dorește de mult timp, fie o excursie, fie o investiție. Astfel, partenerul poate accepta propunerea Berbecului și să îi facă pe plac.

În cazul în care nativul Berbec este pus în situația de a se afla în fața unei comisii, va atrage toate privirile. Toată atenția va fi asupra lui și va face o impresie bună. De aceea, anumite persoane își pot dori o colaborare cu nativii zodiei Berbec.