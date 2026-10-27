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România nu mai este pe primul loc în UE la morți pe șosele. Cine ne-a „depășit” în 2025, conform datelor Eurostat

România nu mai este pe primul loc în UE la morți pe șosele. Cine ne-a „depășit” în 2025, conform datelor Eurostat
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România nu mai ocupă prima poziție a clasamentelor europene la capitolul morți pe șosele. Deși, în mod tragic, România a înregistrat cel mai mare număr al accidentelor rutiere mortale din Uniunea Europeană, în mod repetat, Bulgaria ne-a întrecut în 2026.  Cu toate acestea, România continuă să se numere printre statele membre cu cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere, cu 68 de decese la un milion de locuitori. Doar Bulgaria, cu 71 de decese la un milion de locuitori, înregistrează o rată mai mare, în timp ce Croația se află pe locul următor, cu 67 de decese la un milion de locuitori.

Numărul persoanelor care au murit în accidente rutiere în Uniunea Europeană a scăzut cu 3% în 2025, comparativ cu anul precedent, până la 19.350, potrivit datelor finale publicate marți, 27 octombrie, de Comisia Europeană. În România, 1.296 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere, cu 12% mai puține față de 2024.

Aproape 20.000 de persoane au murit pe șoselele europene

La nivelul UE, cele 19.350 de decese înregistrate în 2025 reprezintă o scădere de 15% față de 2019. Comparativ cu anul precedent, pe drumurile europene s-au înregistrat cu 580 mai puține decese, iar față de 2019, reducerea este de aproximativ 3.400 de victime.

Suedia și Danemarca au raportat cele mai mici rate ale mortalității rutiere, cu 19, respectiv 24 de decese la un milion de locuitori.

În schimb, mai multe state membre continuă să se confrunte cu un număr ridicat de victime. Pe lângă România și Bulgaria, Croația înregistrează 65 de decese la un milion de locuitori, potrivit datelor Comisiei Europene.

România, printre țările care pot atinge obiectivul pentru 2030

Deși rata mortalității rutiere rămâne ridicată, România se numără printre cele cinci state membre care sunt pe drumul cel bun pentru atingerea obiectivului european de reducere cu 50% a numărului deceselor rutiere până în 2030. Celelalte țări sunt Belgia, Bulgaria, Danemarca și Polonia.

Uniunea Europeană urmărește, de asemenea, apropierea de obiectivul „Viziunea zero”, care presupune eliminarea deceselor pe șosele până în 2050.

Comisarul european pentru transport sustenabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, a subliniat că siguranța rutieră nu se rezumă la reguli și reglementări, ci presupune protejarea vieților și prevenirea tragediilor care afectează familiile și comunitățile.

„În Uniunea Europeană, fiecare viață pierdută pe drumurile noastre este prea mult”, a declarat oficialul european.

Persoanele vârstnice și participanții vulnerabili, printre cei mai expuși

Datele Comisiei Europene arată că persoanele vârstnice sunt mai frecvent victime ale accidentelor rutiere decât alte categorii de vârstă. De asemenea, ocupanții autoturismelor și participanții vulnerabili la trafic, precum pietonii, bicicliștii și motocicliștii, se numără printre cei mai expuși riscului.

Cele mai multe decese se produc pe drumurile rurale, în afara localităților.

Estimările europene arată că, pentru fiecare persoană care moare într-un accident rutier, alte cinci suferă răni grave. La nivelul UE, aproximativ 100.000 de persoane sunt grav rănite anual în accidente de circulație.

Comisia Europeană va continua să urmărească evoluția statisticilor și să sprijine statele membre în identificarea și combaterea principalelor riscuri din trafic.

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