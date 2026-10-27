Prima pagină » Actualitate » Ce le-a răspuns şefa CCR senatorilor care anchetează întâlnirea secretă pe care a avut-o cu fostul premier Ilie Bolojan. Citeşte documentul integral

Ce le-a răspuns şefa CCR senatorilor care anchetează întâlnirea secretă pe care a avut-o cu fostul premier Ilie Bolojan. Citeşte documentul integral

Luiza Dobrescu
Ce le-a răspuns şefa CCR senatorilor care anchetează întâlnirea secretă pe care a avut-o cu fostul premier Ilie Bolojan. Citeşte documentul integral
Galerie Foto 6
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, a reuşit să transmită marţi un răspuns pentru comisia senatorială convocată pentru a şasea oară, fără niciun rezultat.

Două anchete senatoriale bat pasul pe loc

Ilie Bolojan și Elena-Simina Tănăsescu s-au întâlnit pe 14 august, în biroul lui Mircea Abrudean. Întrevederea a stârnit controverse în special din cauza momentului în care a avut loc.

La doar câteva zile distanță, Curtea Constituțională urma să reia dezbaterile în mai multe dosare cu miză instituțională, inclusiv cele referitoare la Legea integrității. Atât Bolojan, cât și Tănăsescu au respins acuzațiile potrivit cărora în cadrul întâlnirii ar fi fost discutate dosare aflate pe rolul CCR.

Curtea Constituţională a răspuns cu o statistică a dosarelor în lucru

Simina Tănăsescu informează comisia senatorială a Parlamentului României că a demarat discuţii informale cu conducerea Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a Consiliului Legislativ încă de la preluarea mandatului, pentru „obţinerea de noi spaţii de lucru pentru personalul Curţii Constituţionale”.

Şefa CCR mai spune că volumul instituţiei pe care o conduce a crescut considerabil de la 9.498 de dosare la 11.119 dosare. Ba mai mult, au şi fost scoase la concurs 20 de noi posturi, iar angajaţii şi-au început treaba din 1 august 2025.

„Senatul României

Stimată Doamnă Preşedinte,

Cu referire la întâlnirea vizată de Hotărârea Senatului nr. 113/2026 fac următoarele

precizări:

– volumul activității jurisdicționale a Curții Constituţionale a crescut constant și accelerat în ultimii ani (cu titlu de exemplu, la 31 ianuarie 2023 erau pe rol 9.498 dosare cauze, la 31 ianuarie 2025 erau pe rol 11.119 dosare, iar în prezent sunt pe rol 15.180 dosare);

– în anul 2023 a fost adoptată Legea nr.361/2023 privind personalul Curții Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1095 din 5 decembrie 2023. Aceasta a permis creşterea numărului de magistrați-asistenți, în sensul creării de noi posturi, apoi de bugetare a acestora şi, în final, de scoatere la concurs a 20 posturi de magistrat-asistent în lunile mai şi octombrie 2025. Majoritatea noilor magistraţi-asistenţi şi-a început activitatea pe 1 august 2025. Inițial, întrucât nu erau disponibile alte spații, noii magistrați-asistenţi şi-au desfăşurat activitatea în Sala de şedinţe publice a Curții Constituţionale”, transmite şefa CCR, printr-un document oficial.

„În vara şi în toamna anului 2025, împreună cu unii colegi, am făcut două vizite în clădirea Palatului Parlamentului, în Corpul B3, pentru a identifica potenţiale spații de lucru pentru angajații Curții Constituţionale;

– preocupările instituţionale cu privire la spațiile de lucru ale întreg personalului Curții Constituţionale au fost menționate constant în aparițiile mele publice (de exemplu, cele din datele de 17 octombrie 20251, 3 decembrie 20252, 9 martie 20263 și 18 august 20264);

– în data de 14 august 2026 a apărut în spațiul public informația de presă cu privire la proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 14 august 2026, între care poz. 14 din listă se referea la amenajarea unor spații din Palatul Parlamentului – Corp B3 – având ca titular Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. În aceste condiții a avut loc întâlnirea ce face obiectul Hotărârii Senatului nr.113/2026″, motivează Simina Tănăsescu, printre altele.

Comisia senatorială care anchetează întâlnirea de taină dintre premierul demis Ilie Bolojan şi şefa Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, care a avut loc înainte de votul Legii ANI,  precum şi zborul spre Mykonos în care s-a aflat un judecător CCR, Cristian Deliorga, alături de alţi oameni politici este pe cale să se încheie fără nicio sancţiune.

Nici de data aceasta nu s-a prezentat niciunul dintre cei implicaţi şi invitaţi la audieri. Comisia va fi reluată, cel mai probabil, săptămâna viitoare, pe 3 noiembrie.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Premierul Luca Niculescu laudă investițiile românești din Republica Moldova: 12.000 de locuri de muncă și schimburi comerciale de aproape 4,5 miliarde de euro
13:06
Premierul Luca Niculescu laudă investițiile românești din Republica Moldova: 12.000 de locuri de muncă și schimburi comerciale de aproape 4,5 miliarde de euro
REACȚIE AUR condamnă ferm intruziunea Federației Ruse împotriva obiectivelor strategice, și cere răspunsuri urgente din partea autorităților statului
12:45
AUR condamnă ferm intruziunea Federației Ruse împotriva obiectivelor strategice, și cere răspunsuri urgente din partea autorităților statului
INFRASTRUCTURĂ Șantierul Secțiunii 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1) este aproape gata. Ultimele două teste finale până la intrarea în circulație
12:40
Șantierul Secțiunii 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1) este aproape gata. Ultimele două teste finale până la intrarea în circulație
AGRICULTURĂ Aproximativ 100.000 de oi au fost vaccinate în două zile. Crescătorii, pregătiți pentru imunizarea animalelor
12:30
Aproximativ 100.000 de oi au fost vaccinate în două zile. Crescătorii, pregătiți pentru imunizarea animalelor
VIDEO Iarna își intră în drepturi pe Transfăgărășan. Ninge abundent în zona montană
12:28
Iarna își intră în drepturi pe Transfăgărășan. Ninge abundent în zona montană
ALERTĂ SRI avertizează: Românii pot fi recrutați pentru operațiuni de sabotaj printr-un simplu mesaj
12:09
SRI avertizează: Românii pot fi recrutați pentru operațiuni de sabotaj printr-un simplu mesaj
Mediafax
Rogobete schimbă regulile în Sănătate. Comisiile care întârzie dosarele medicilor, luate la bani mărunți
Digi24
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Cancan.ro
Ce poreclă rușinoasă i-a dat prințesa Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Adevarul
Tudorel Toader nu va mai ține cursuri la UAIC. Fiul său, Alexandru Toader, nu va mai preda, chiar dacă scapă de arestul preventiv
Mediafax
Balonul de aur. Fostul antrenor de la Viitorul Constanța, desemnat cel mai bun din lume
Click
Are și ea principiile ei! La 85 de ani are cont OnlyFans, dar există ceva ce nu ar face niciodată pe platformă
Digi24
Cele trei variante transmise de Zelenski Statelor Unite pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești
Cancan.ro
Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?
Ce se întâmplă doctore
Cine va moșteni averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Ce spune fostul ei partener despre bunurile dispărute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cercetătorii ar fi descoperit de ce prostata se mărește odată cu înaintarea în vârstă
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
AGRICULTURĂ Investițiile fermierilor, în pericol după 2027. Avertisment privind schimbările din noua Politică Agricolă Comună
13:14
Investițiile fermierilor, în pericol după 2027. Avertisment privind schimbările din noua Politică Agricolă Comună
ULTIMA ORĂ Tribunalul București a motivat plasarea sub control judiciar a lui Rusen și Georgescu. Dosarul urmează să fie transmis Curții de Apel București
13:10
Tribunalul București a motivat plasarea sub control judiciar a lui Rusen și Georgescu. Dosarul urmează să fie transmis Curții de Apel București
VIDEO Gal Gadot a votat la alegerile din Israel: Ce mesaj transmite fosta „Femeie Fantastică” din cabina de vot
13:04
Gal Gadot a votat la alegerile din Israel: Ce mesaj transmite fosta „Femeie Fantastică” din cabina de vot
REACȚIE Ce spune Zelenski despre discuția pe care președintele Finlandei și prim-ministrul Norvegiei au avut-o cu Vladimir Putin
13:01
Ce spune Zelenski despre discuția pe care președintele Finlandei și prim-ministrul Norvegiei au avut-o cu Vladimir Putin
FLASH NEWS Cătălin Predoiu se așteaptă la atacuri teroriste în România. Ce mesaj a transmis fostul ministru de Interne după sabotajul de la Carfil
12:39
Cătălin Predoiu se așteaptă la atacuri teroriste în România. Ce mesaj a transmis fostul ministru de Interne după sabotajul de la Carfil
DECES Actorul care a interpretat un personaj memorabil, într-un serial-fenomen, timp de 79 de episoade, a murit la 75 de ani. Starul suferea de cancer incurabil
12:32
Actorul care a interpretat un personaj memorabil, într-un serial-fenomen, timp de 79 de episoade, a murit la 75 de ani. Starul suferea de cancer incurabil

Cele mai noi

Trimite acest link pe