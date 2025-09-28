Gândul a discutat cu mai mulți alegători din Transnistria. Ce îi mână la VOT, ce așteptări au

Alegerile parlamentare din Republica Moldova pot fi declarate valabile. Peste 900.000 de cetățeni cu drept de vot s-au prezentat la urne până acum. Pentru locuitorii din stânga Nistrului au fost deschise 12 secții de votare. Recent, Comisia Electorală Centrală a decis reamplasarea unor secții, respectiv alegătorii din Varnița au fost mutați în orașul Anenii Noi.

Gândul a discutat cu mai mulți alegători veniți din regiunea transnistreană pentru a-și exercita dreptul de vot.

Majoritatea votanților au spus că au venit la Anenii Noi cu transportul public.

„ -Voi vota cu Europa!

-Vreau să fie liniște, pace, să trăim o viață mai bogată și mai ușoară. Vreau un viitor mai luminat, să trăim mai bine.

-Am venit cu un gând bun la alegeri. Trebuie să ne unim cu România și cu Europa, să fugim de ruși.

-Au închis secția de la Varnița. Bătrânii nu o să poată veni. Vreau schimbări, să se unească Transnistria cu Moldova. Am două surori în Transnistria și fratele e tot în Transnistria”.

Comisia Electorală Centrală a decis reamplasarea a patru secții de votare destinate alegătorilor din regiunea transnistreană. Hotărârea a fost luată în urma unor sesizări din partea Poliției și a Serviciului de Informații și Securitate. Acestea au semnalat riscuri de securitate, inclusiv posibile alerte cu bombă și alte provocări.

Secția de votare din Varnița a fost transferată la Anenii Noi, cea din Hagimus – la Căușeni, iar secțiile din Dubăsari și Doroțcaia au fost relocate în municipiul Chișinău.

Reamplasarea a fost necesară pentru a asigura desfășurarea în siguranță a procesului electoral, în localități situate în afara zonei de securitate, la o distanță de cel puțin 30 de kilometri de aceasta.

AUTORUL RECOMANDĂ: