Meteorologii ANM au schimbat din nou prognoza. Ce urmează după weekendul ploios. Detalii exclusive pentru Gândul

Meteorologii anunță, în exclusivitate pentru Gândul, o schimbare treptată a vremii în următoarele zile. După câteva zile cu temperaturi apropiate de normal, instabilitatea atmosferică revine în mai multe zone ale țării, inclusiv în Capitală.

Cum va fi vremea în zilele următoare, după weekend-ul ploios

ANM a transmis că precipitațiile se vor restrânge în prima parte a intervalului și vor rămâne izolate, în special pe crestele montane și în zona carpatică, unde cantitățile de apă vor fi reduse.

Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă, fiind cuprinse între 23 și 25 de grade Celsius. Începând de mâine, vremea va deveni însă mai instabilă, iar fenomenele specifice sezonului cald își vor face din nou apariția în mai multe regiuni.

Nord-vestul și centrul țării, primele lovite de instabilitate. Cum va fi vremea în București

Meteorologii anunță că ploile și aversele vor apărea mai ales în nord-vestul și centrul țării, în zone precum Maramureș, Crișana, nordul Transilvaniei și local în Banat, acolo unde și în ultimele zile s-au înregistrat episoade de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate perioade cu descărcări electrice, intensificări de vânt și, izolat, căderi de grindină.

Instabilitatea atmosferică se va extinde treptat și în alte regiuni ale țării pe parcursul weekendului și la începutul săptămânii viitoare.

În ceea ce privește Capitala, Bucureștiul va fi ferit astăzi de fenomene severe, însă vremea se va schimba treptat începând de mâine.

Meteorologii se așteaptă la o vreme mai instabilă, cu ploi slabe sub formă de averse și posibile descărcări electrice, fenomene care ar putea continua inclusiv până la începutul săptămânii viitoare. Vremea ar urma să se încălzească de luni, săptămâna viitoare.

