George Simion, nou atac la adresa lui Nicuşor Dan: ”Nu ştiu dacă e sănătos la cap” / ”Paraplegia acestui individ costă România”

George Simion a intrat într-o transmisiune Live pe pagina sa de Facebook, pentru a lămuri controversele iscate în urma declarațiilor sale în care l-a numit pe șeful statului “paraplegic”. Liderul AUR a lansat un nou atac la adresa acestuia, criticând gestica și atitudinea președintelui din aparițiile oficiale.

George Simion îl atacă din nou pe Nicușor Dan: ”Unul care stă și se uită…și gesticulează, la mine la țară se numește damblagiu”

Deși Nicușor Dan nu a dorit să comenteze declarațiile inițiale ale lui George Simion, șeful statului a transmis, scurt, că afirmațiile acestuia sunt sub orice nivel de dialog.

Liderul AUR a revenit acum cu o serie de precizări, explicând că a ajuns să folosească termenul de “paraplegic” din cauza comportamentului pe care Nicușor Dan îl are în aparițiile sale publice. Mai mult decât atât, George Simion l-a atacat din nou, susținând că acesta ar avea ”diferite probleme”.

”Nicușor Dan se arată deranjat că l-am făcut paraplegic, unul care stă și se uită…și gesticulează, la mine la țară se numește damblagiu. Este evident că Nicușor Dan are diferite probleme și nu este capabil să ne reprezinte, ne face de rușine.

M-au întrebat foarte mulți care e problema cu președintele nostru… nu e președintele meu, el este acolo un individ pus și nici nu e vina lui, e vina celor care îl împing. Nu cred că este capabil.

Ne face de râs cu felul în care se comportă și cu felul în care își tratează propriii votanți. Singura variantă este să ajungem la alegeri anticipate”, a declarat George Simion.

Simion a adăugat că atitudinea și manifestările șefului statului afectează imaginea României.

”Nu știu dacă este sănătos la cap sau nu, toate învârtelile lui ne arată nouă că e o problemă serioasă. Paraplegia acestui individ costă România”, a adăugat acesta.

