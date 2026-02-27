Prima pagină » Știri politice » Concubina președintelui a vorbit la lansarea Registrului Neonatal. „România în lumină”, sloganul de campanie a lui Nicușor a fost reciclat în „program social”

27 feb. 2026, 19:00, Știri politice

Mirabela Grădinaru, concubina președintelui Nicușor Dan, a participat vineri 27 februarie la evenimentul de lansare a Registrului Neonatal, organizat de Ministerul Sănătății și desfășurat la Palatul Cotroceni. Evenimentul face parte din proiectul „România în lumină”, promovat de Nicușor Dan ca fiind unul „social”. În mod surprinzător, sloganul „România în lumină” a fost folosit prima dată în campania electorală a lui Nicușor Dan din mai 2025, când și-a chemat susținătorii în Piața Victoriei.

În cadrul discursului pe care l-a susținut  la Palatul Cotroceni, Mirabela Grădinaru a ținut să puncteze că lansarea Registrului Național de Screening Neonatal este rezultatul proiectului „România în lumină”.

„Lansarea programelor de astăzi este doar primul pas din ceea ce va urma şi ceea ce înseamnă proiectul ‘România în lumină’. Sub această umbrelă ne-am propus să continuăm să aducem în prim plan teme fundamentale precum sănătatea, educaţia, bunăstarea copiilor, a tinerilor, a femeilor şi a tuturor categoriilor vulnerabile.

 

Această iniţiativă a fost creată sub forma unei umbrele pentru a deschide un spaţiu de dialog real între autorităţi, organizaţii non-guvernamentale şi comunitate, pentru a identifica împreună măsuri concrete şi sustenabile, astfel încât cei vulnerabili să aibă acces la sănătate, educaţie şi un trai decent”,  a declarat Mirabela Grădinaru la Cotroceni.

Proiectul, dedicat persoanelor vulnerabile, a fost lansat, oficial, în luna noiembrie, de Nicușor Dan, când a reciclat sloganul campaniei electorale din mai 2025 „România în lumină”, când i-a chemat pe cetățeni în stradă să-l susțină, sub promisiunea unui viitor plin de „încredere și speranță”.

Concubina lui Nicușor, alături de Andreea Esca și alte VIP-uri, la lansarea proiectului social „România în lumină”

Lansarea oficială a proiectului „România în lumină”, menit mai degrabă să ofere un rol oficial concubinei președintelui, a avut loc cu mare fast tot la Palatul Cotroceni.

Evenimentul a fost organizat ca o sindrofie pentru vip-uri, cum ar fi Andreea Esca sau Mihaela Geoană, iar la sfârșitul serii Palatul Cotroceni a fost iluminat în culoarea mov.

Andreea Esca (C) sustine un discurs in timpul evenimentului organizat de Fundatia Renasterea, la Palatul Cotroceni din Bucuresti, cu prilejul Zilei Nationale a Luptei impotriva Cancerului de San, miercuri, 1 octombrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„România în lumină”, sloganul electoral a lui Nicușor, reciclat sub forma unui proiect social

Culmea absurdului este că un președinte care a validat un Guvern ce taie de la persoanele cu handicap, femei însărcinate și mame, insistă să se promoveze, în continuare, ca fiind de partea cetățenilor vulnerabili.

În cele opt luni în care Ilie Bolojan fost desemnat ca premier al României, de către Nicușor Dan, Guvernul a impus plata CASS-ului pentru mame și a redus idemnizația cu 10%. În cazul persoanelor cu handicap, Bolojan a lăsat mii de oameni fără indemnizație și a impus plata asigurării de sănătate și a impozitului pentru autovehicule.

FOTO/VIDEO: Gândul Mediafax

