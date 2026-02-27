Ciucu ține cont de „impactul financiar” la buget, când vine vorba de interzicerea păcănelelor: „Să vedem și câți bani aduc”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit joi, despre interzicerea jocurilor de noroc pe teritoriul Bucureștiului, după ce, marți, Guvernul a dat o ordonanță de urgență care vizează păcănelele. Edilul a precizat că este împotriva păcănelelor și a venit cu o propunere.

Ciprian Ciucu a precizat că subiectul interzicerii păcănelelor în Capitală trebuie analizat din mai multe perspective. Potrivit edilului propunerea trebuie discutată în Consiliul General cu toate „părțile afectate”.

„Aici trebuie să avem o discuție și o dezbatere întreagă inclusiv în Consiliul General. Știu de unde vine această idee, de la domnul Ilie Bolojan, care a zis că sunt orașe care sunt foarte afectate de aceste jocuri de noroc și poate vor să le elimine cu totul”, a spus primarul general, potrivit Buletin de București.

Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a adoptat marți o ordonanță de urgență prin care consiliile locale ar urma să decidă asupra autorizării și funcționării jocurilor de noroc, în funcție de specificul și nevoile fiecărei comunități.

Ciprian Ciucu: „Sunt orașe stațiune precum Constanța, Sinaia, care poate vor să le permită”

Edilul Ciprian Ciucu a declarat că există orașe și zone turistice, cum ar fi Constanța sau Sinaia, unde autoritățile nu ar dori să elimine jocurile de noroc, deoarece reprezintă o sursă de profit pentru economia locală. Primarul a menționat însă că administrațiile trebuie să restricționeze prezența sălilor de jocuri în anumite perimetre.

„Sunt orașe stațiune precum Constanța, Sinaia, care poate vor să le permită, dar sunt orașe care vor să le localizeze undeva. Adică să nu mai fie la parterul blocurilor păcănele”, a adăugat Ciprian Ciucu.

„Pot fi taxate și aduc bani la buget, de ce să nu le folosești”

Potrivit edilului o propunere ar fi relocarea păcănelelor de la parterul blocurilor către zone precum marile hoteluri sau centrul orașului.

„Pot fi taxate și aduc bani la buget, de ce să nu le folosești?“, a declarat Ciucu. „Deci eu nu mă arunc acum să vă zic care este soluția. Este o discuție pe care va trebui să o avem în Consiliul General cu toți cei afectați, inclusiv reprezentanți ai persoanelor care au avut de suferit din cauza acestor practici”, a mai explicat Ciprian Ciucu.

„Să vedem și câți bani aduc la buget și care ar fi impactul financiar”

Edilul a adăugat că decizia trebuie să țină cont de „impactul financiar”, „deși aici, ca principiu, nu banii contează, ci ce se întâmplă cu viața oamenilor”.

„Trebuie să vedem, poate vrem să le localizăm doar în Centrul Vechi, nu știu, poate zic o prostie, dar vă dau doar un exemplu teoretic. Plus că trebuie să fie o discuție și cu sectoarele. Trebuie să vedem și câți bani aduc la buget și care ar fi impactul financiar”, a concluzionat primarul general.

FOTO: Mediafax

