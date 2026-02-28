Grindeanu pune tunurile pe USR. Aruncarea din barca guvernementală a progresiștilor ar putea fi condiția ca PSD să rămână în Alianță

Într-un mesaj în care a invocat „responsabilitatea” față de electorat, Grindeanu a afirmat că PSD va face „o analiză serioasă, responsabilă și fără menajamente” privind participarea la guvernare, după „mai bine de șase luni, în curând nouă luni, de guvernare”, insistând că evaluarea este „nu doar legitimă, ci obligatorie”, publică Mediafax într-o analiză.

„Acesta nu este un gest de revoltă. Este un gest de responsabilitate”, a transmis liderul PSD, precizând că partidul nu funcționează pe „încredere oarbă”, ci pe responsabilitate „față de români”, în special față de cei care „muncesc”, „plătesc taxe” și așteaptă „investiții, locuri de muncă, spitale, școli și siguranță economică”. Grindeanu a subliniat că analiza va începe cu propria echipă guvernamentală „cu miniștrii social-democrați” și „deciziile noastre”, dar va viza și „ansamblul guvernării”, pe motiv că PSD este parte a unei coaliții care ar trebui să funcționeze prin „echilibru, dialog și respect față de toți partenerii”.

În același discurs, Grindeanu a acuzat USR că și-ar fi construit o imagine „pe ipocrizie”, susținând că partidul s-a prezentat drept „puritatea absolută”, „competență” și „meritocrație”, însă realitatea ar contrazice această „mitologie politică”.

„Vedem cum cei care condamnau privilegiile au ajuns să apere privilegiile. (…) Aceasta nu este reformă. Aceasta este ipocrizie politică”, a spus Grindeanu, într-un pasaj în care a folosit și o formulare ironică la adresa USR.

