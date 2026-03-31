Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat marţi lipa unei decizii în coaliţie privind preţul carburanţilor, el afirmând că este vorba de cinism, fiindcă se încasează mai mult la buget. Grindeanu a precizat că, atunci când guvernezi, guvernezi pentru oameni, nu pentru tabele în Excel care să-ţi dea bine în dosarul de insolvenţă al ţării.

„În urmă cu 4 săptămâni, Bogdan Ivan în coaliţie a mers şi a prezentat scenariile pe care putem să mergem ca să mai atenuăm din şocul acestor scumpiri ale carburanţilor. Au trecut 4 săptămâni de atunci. Mă aştepta măcar ieri să se iasă cu o decizie, am văzut o şedinţă a coaliţiei în care s-a autorizat să se facă un grup de lucru. Ok. Dar încă nu avem o decizie. Eu vă spun că toată această întârziere pare ciudată, ca să nu spun altcumva. Eu ştiu că în această perioadă, faptul că plăteşti şi e preţul la pompă mai mare, statul încasează mai mult. Şi ştim cu toţi acest lucru. Dar asta este cinism. Asta nu este bună guvernare. Asta ţine de cinism. Şi mi-aş fi dorit să se ia decizia mai repede”, a spus preşedintele PSD.

Liderul social-democrat a arătat că soluţiile sunt, de la reducerea acciziei la acea variabilă care ţine cont de diverse niveluri ale preţului pe litru.

„Lipseşte decizia. Am văzut aseară şi răspunsul primului ministru la această întrebare. N-am prea înţeles. Ce fond de solidaritate? Ce facem aici? De o lună de zile românii văd că au preţul la pompă foarte mare. În aproape toate ţările Uniunii Europene există o asemenea schema, prin care au fost atenuate sau au fost reduse preţurile la pompă. La noi nu. Lipsa aceasta de decizie e una pe care o cataloghez, n-am alt diagnostic să pun, decât cinism. Pur şi simplu este vorba de cinism. Fiindcă se încasează mai mult la bugetul de stat. Nu e vorba de altceva. Şi tu, când guvernezi, guvernezi pentru oameni, nu guvernezi pentru tabele în Excel care să-ţi dea bine, nu ştiu, în dosarul de insolvenţă al ţării”, a explicat el.

Grindeanu a vorbit şi despre faptul că Ilie Bolojan respinge soluţia prin care se reduce TVA, pentru că am intra în infringement.

„Serios? Polonia a intrat în infringement, Spania a intrat în infringement, că exact soluţia asta au luat-o, au redus TVA. Asta este, repet, n-am alt diagnostic de pus decât cinism. Cinism vizavi de români. Altă caracterizare şi alt diagnostic n-am cum să pun”, a mai spus el.

Grup de lucru la Guvern, privind criza carburanţilor

Coaliţia de guvernare a decis, luni, un grup de lucru privind criza din energie şi impactul creşterii preţurilor la carburanţi, principala măsură luată în calcul fiind reducerea accizei la carburanţi.

Astfel, Coaliția a mandatat grupul de lucru, format din viceprim-miniștrii Marian Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan și ministrul Economiei, Irineu Darău, să propună un nou set de măsuri.

