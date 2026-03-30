Coaliția de guvernare a analizat, în cadrul ședinței de luni, principalele teme de interes public, cu accent pe impactul creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei. După 3 ore de discuții, din informațiile Gândul, singurul consens ar fi fost pe mecanismul de aplicare a reducerii accizelor, dar nu și asupra a cât de mult vor crește acestea.

Potrivit unui comunicat de presă, liderii Coaliției au convenit ca în perioada imediat următoare să fie adoptate noi măsuri pentru protejarea cetățenilor și menținerea echilibrelor economice.

Astfel, Coaliția a mandatat grupul de lucru, format din viceprim-miniștrii Marian Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan și ministrul Economiei, Irineu Darău, să propună un nou set de măsuri.

Potrivit comunicatului, principala măsură luată în calcul este reducerea accizei la carburanţi.

De asemenea, Coaliția a decis prelungirea cu încă trei luni a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

