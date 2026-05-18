Grindeanu spune ca Bolojan îl sabotează pe Nicușor Dan: „Se află în campania prezidențială pentru 2030”

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, că Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială şi îl interesează 2030. Social-democratul afirmă că de fapt, l-a interesat şi anul trecut să candideze la alegerile prezidenţiale dar nu a avut susţinere. „Îl anunţ că mai avem patru ani până la alegeri”, a adăugat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a afirmat că „Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială”. „Domnia sa asta face, asta vizează. Eu cred că de aceea, în acest moment, există acest blocaj. Pe domnia sa îl interesează 2030. De fapt, l-a interesat şi anul trecut să candideze la alegerile prezidenţiale şi asta nu v-o spun eu, poate să v-o spună şi liderii fostei coaliţii, în care a tot încercat, până în ultim moment, să fie candidat la alegerile prezidenţiale”, a spus Sorin Grindeanu, la Antena 1.

Liderul PSD a adăugat că „este evident că îşi doreşte şi că asta joacă în acest moment”.

„Vă spun că până în ultimul moment a dorit să candideze, dar asta-i de domeniul trecutului. N-a putut să candideze, neavând susţinere. Ceea ce îşi doreşte acum şi dânsul şi echipa din spatele dumniei sale, este candidatura la alegerile prezidenţiale. E evident pentru toată lumea. Îl anunţ că mai avem patru ani până la alegerile prezidenţiale. (…) Dacă vrea să candideze şi vrea, că despre asta e vorba în aceste zile, domnia sa nu vrea să deblocheze situaţia politică din România şi să avem un guvern rapid. Domnia sa vrea să-şi clădească statuia în care să candideze, peste patru ani”, a mai liderul PSD.

