Grindeanu șterge pe jos cu „reforma” lui Bolojan: „Este o concediere în masă” / „Când faci prostește, ca niște idioți, blochezi tot”

Sorin Grindeanu comentează dur „așa numita reformă” a administrației publice locale, propusă de premierul Bolojan. În opinia liderului PSD, aceasta nu este „reformă”, ci „concediere în masă”.

„Așa numita reformă în administrația publică locală, să știți că nu e reformă ceea ce se propune. Este o concediere în masă. Când dai afară oameni, asta nu înseamnă că faci reformă”, spune el, la Antena 3 CNN.

Liderul PSD e de acord că sunt primării care au un număr „excesiv” de angajați, care trebuie redus. Cu o condiție, însă.

„Eu vreau să fiu foarte clar, de asemenea, există în acest moment în România, primării care au un personal, un număr excesiv de angajați și care trebuie să-și reducă acest număr. Dar, ceea ce trebuie să urmărim, este să nu se scadă serviciile publice. Aceste lucruri pot fi făcute prin reformă, nu prin concedieri”.

Pentru felul „prostesc” în care Bolojan reformează România, Grindeanu de folosește de exemplul ordonanței 52, făcută „prostește”.

„E exemplul perfect, în care vii și faci prostește, ca niște idioți, vii și reduci toate acele lucruri și, de fapt, tu blochezi tot. După care să vii, tu care ai promovat, și să ceri excepții pentru tine”, comentează Grindeanu, cu referire la Ministerul de Finanțe, care a cerut exceptarea de la OUG 52, după ce a inițiat-o și promovat-o în Guvern.

