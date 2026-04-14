Fritz critică intenția PSD de a pleca de la guvernare: „Încearcă să arunce coaliția în aer / Vom vedea în 20 aprilie”

Bianca Dogaru
Președintele USR, Dominic Fritz, a caracterizat situația politică actuală drept una de „normalitate instituțională”, dar a avertizat că unitatea coaliției depinde de decizia social-democraților. Liderul USR a criticat intenția PSD de a părăsi guvernarea și a numit această mișcare drept un act iresponsabil.

Tensiunile în coaliție continuă

Liderul USR a taxat semnalele venite din partea PSD și a afirmat că ruperea coaliției ar afecta încrederea cetățenilor. Fritz a denunțat că social-democrații încearcă să „arunce coaliția în aer” într-un moment de vulnerabilitate economică pentru țară.

„Cred că este iresponsabil că, în această situație extrem de vulnerabilă în care românii își fac multe griji despre ce se întâmplă în lume, în România, cu economia în care crește din nou inflația, acum să încerce să arunce coaliția în aer pentru că nu sunt de acord cu anumite reforme. Dar asta trebuie să vedem după 20 aprilie”, a declarat Fritz.

Relația cu Nicușor Dan

Fritz a subliniat că menține o relație bună cu președintele Nicușor Dan și că activitatea guvernamentală continuă, în ciuda incertitudinilor. Acesta a precizat că Nicușor Dan își îndeplinește rolul constituțional, însă stabilitatea depinde de o majoritate în Parlament.

Domnul președinte are un rol constituțional pe care îl îndeplinește, în asta depinde și de o majoritate în Parlament. Eu însumi sunt, ca președinte de partid, într-o coaliție încă cu PSD și de aceea este o normalitate instituțională. Vom vedea acum, în 20 aprilie, ce va face PSD-ul”, a declarat Fritz în cadrul unei conferințe de presă la Timișoara. 

Reacția lui Fritz vine după ce Sorin Grindeanu a anunțat o mișcare de amploare în interiorul PSD. Pe 20 aprilie, social-democrații vor organiza o consultare la care vor participa 5.000 de membri pentru a decide dacă mai rămân sau nu la guvernare, alături de premierul Ilie Bolojan.

