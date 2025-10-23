Guvernul a decis data alegerilor pentru Primăria Capitalei – 7 decembrie. Scrutin și pentru CJ Buzău și 12 primării de comune

UPDATE 12.26: Guvernul a aprobat HG-ul privind data alegerilor locale parțiale pentru București, CJ Buzău și pentru primăria a 12 comune din țară, spun surse guvernamentale pentru Gândul.
Știrea inițială
Cursa pentru București intră în linie dreaptă. Guvernul are pe agenda ședinței de joi proiectul de hotărâre de guvern privind stabilirea datei de 7 decembrie pentru alegerile la Capitală. Decizia a fost stabilită în ședința coaliției de marți.
Pe lângă București, Guvernul decide și organizarea alegerilor, pe aceeași dată, și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și pentru funcția de primar în 12 circumscripții electorale, după cum urmează:
Potrivit informațiilor Gândul, din partea PSD, cotat cu prima șansă drept posibil candidat la alegerile generale din Capitală este Daniel Băluță, actualul prim-vicepreședinte al PSD și edil al Sectorului 4.
Din partea USR, Cătălin Drulă este prima variantă luată în calcul pentru a intra în cursa din 7 decembrie. El are și susținerea președintelui Nicușor Dan.
La PNL lucrurile sunt mai complicate. Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6 și prim-vicepreședintele PNL, ar fi favoritul lui Ilie Bolojan. Și actualul primar interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, și-ar dori să intre în cursă din partea PNL, dar nu are susținere la centru.