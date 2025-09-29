Prima pagină » Știri politice » După amenințări și „liste ale rușinii” semnalate de Gândul, Guvernul Bolojan revine la gânduri mai bune cu angajații pe care i-a amenințat cu DEMISIA. Acum vrea să-i determine să plece de bunăvoie

29 sept. 2025, 15:00, Știri politice
Executivul condus de Ilie Bolojan pare că a revenit la gânduri mai bune în ceea ce privește angajații de la Guvern. După ce acum două săptămâni cerea „listele rușinii” cu angajații din aparatul de lucru al Guvernului care au participat la protest, după cum Gândul a scris AICI, acum Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului, îi cheamă pe oamenii din subordine la discuții privind reorganizarea Cancelariei.

Practic, Guvernul Bolojan îi invită pe angajați să-și semneze sentința concedierii.

„Cancelaria Prim-ministrului sprijină și este deschisă oricărei forme de dialog social, conform cadrului legal incident. În acest sens, vă invităm marți, 30 septembrie 2025, ora 10:00, la sediul Guvernului (…) la o întrevedere în cadrul căreia se vor aborda principalele elemente care vor face obiectul reorganizării Cancelariei Prim-ministrului”, se arată în nota transmisă de șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, către Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG).

Nota emisă de Jurca vine la două săptămâni distanță după ce același șef al Cancelariei premierului cerea numele angajaților din Guvern care au participat la protest împotriva măsurilor de austeritate.

În vederea asigurării unei bune colaborări și aplicării corecte a legislației muncii în materie, vă rugăm să comunicați persoanele care au participat, din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, la greva spontană organizată în data de 15.09.2025 de aparatul de lucru al Guvernului”, se arată în scrisoarea trimisă de Mihai Jurca pe 18 septembrie.

„Refuzăm intimidarea și hărțuirea angajaților din Cancelaria Prim-Ministrului!”

Sindicatul nu a rămas fără replică. „Refuzăm intimidarea și hărțuirea angajaților din Cancelaria Prim-Ministrului!”m se arată într-un comunicat, în care Jurca este acuzat de „reflexe autoritare”.

Când credeam că am văzut totul în administrația românească, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai JURCA, a reușit să ne arate că reflexele autoritare nu mor niciodată. Într-o adresă oficială, omul care a aterizat direct de la Oradea în inima Guvernului cere liste cu angajații care au avut îndrăzneala să protesteze spontan, adică să gândească, să simtă și să se exprime în 15 septembrie 2025.

Mihai JURCA trebuie să afle că sindicatele nu fac liste negre. SINDICATELE APĂRĂ OAMENI. Dacă îi e dor de metodele vechi ale Securității, să și le pună în ramă, nu în biroul Cancelariei Prim-Ministrului sau în mapa șefului Cancelariei Prim-Ministrului!”, se preciza în răspunsul Singicatului angajaților din Aparatul Guvernului. (mai multe detalii AICI)

