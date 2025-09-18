Bolojan a început vânătoarea angajaților din Guvern care au îndrăznit să protesteze împotriva lui. Omul de încredere al premierului a făcut deja “lista cu trădători” pentru a-i da afară. Ce răspund sindicaliștii

Ilie Bolojan a început să-și vâneze propriii angajați din Guvern, care au îndrăznit să protesteze față de deciziile șefului lor. Premierul și-a desemnat omul de încredere, pe șeful Cancelariei prim-ministrului, să facă “lista cu trădătorii”, pentru a-i da afară.

Mihai Jurca s-a executat și a trimis joi o adresă prin care cere numele persoanele participante la protestul din fața Palatului Victoria, în urmă cu trei zile.

„În vederea asigurării unei bune colaborări și aplicării corecte a legislației muncii în materie, vă rugăm să comunicați persoanele care au participat, din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, la greva spontană organizată în data de 15.09.2025 de aparatul de lucru al Guvernului”, se arată în scrisoarea trimisă de Mihai Jurca.

Acesta ține că precizeze, totuși, că instituția „Cancelariei Prim-ministrului sprijină și este deschisă oricărei forme de dialog social, conform cadrului legal incident”

Reamintim că angajați din aparatul de lucru al Guvernului au întrerupt activitatea, luni dimineață, și au protestat spontan alături de toate federațiile sindicale prezente în Piața Victoriei.

„Angajați din aparatul de lucru al Guvernului, membri SAALG, afiliat la FNSA, au întrerupt activitatea si protestează spontan alături de toate federațiile sindicale prezente în Piața Victoriei. NOI NU suntem EI!” a transmis Noni-Emil Iordache, liderul Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, luni dimineața.

Mihai Jurca a anunțat restructurările din Cancelaria premierului, pe 18 iulie. Potrivit acestuia, Cancelaria premierului va fi reorganizată și va avea doar 105 posturi, după o reducere cu 40% a actualului aparat administrativ.

Pe 2 septembrie, lie Bolojan a spus, într-un interviu televizat, că reducerea de personal va depăşi de 30% şi se va apropia de 40%.

„Refuzăm intimidarea și hărțuirea angajaților din Cancelaria Prim-Ministrului!”

Sindicatul nu a rămas fără replică. „Refuzăm intimidarea și hărțuirea angajaților din Cancelaria Prim-Ministrului!”m se arată într-un comunicat, în care Jurca este acuzat de „reflexe autoritare”.

Când credeam că am văzut totul în administrația românească, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai JURCA, a reușit să ne arate că reflexele autoritare nu mor niciodată. Într-o adresă oficială, omul care a aterizat direct de la Oradea în inima Guvernului cere liste cu angajații care au avut îndrăzneala să protesteze spontan, adică să gândească, să simtă și să se exprime în 15 septembrie 2025.

Mihai JURCA trebuie să afle că sindicatele nu fac liste negre. SINDICATELE APĂRĂ OAMENI. Dacă îi e dor de metodele vechi ale Securității, să și le pună în ramă, nu în biroul Cancelariei Prim-Ministrului sau în mapa șefului Cancelariei Prim-Ministrului!”, se arată în răspunsul Singicatului angajaților din Aparatul Guvernului.

„NU a existat o grevă”

Sindicaliștii din Guvern îi atrag atenția lui Mihai Jurca asupra acțiunii de protest. „NU a fost o manifestație a aparatului de lucru al Guvernului”, transmit ei.

Mai mult decât atât, aceștia îl acuză pe șeful Cancelariei că „ încearcă metode de intimidare și de hărțuire”.

„Ceea ce este însă cu adevărat grav este faptul că, în loc să își asume responsabilitatea pentru disfuncționalitățile interne și să răspundă revendicărilor legitime ale angajaților, șeful Cancelariei Prim-Ministrului încearcă metode de intimidare și de hărțuire, demne de alte vremuri. Cererea expresă de a întocmi liste cu persoane „vinovate” amintește de practici de poliție politică, nu de conduita europeană pe care România o clamează. Atragem atenția că NU a existat o grevă, NU a fost o acțiune organizată de Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, și cu atât mai puțin NU a fost o manifestație a „aparatului de lucru al Guvernului”. A fost vorba despre o reacție firească, individuală și spontană a unor salariați nemulțumiți de lipsa de dialog social real și de tratamentul discreționar aplicat instituțiilor publice”.

