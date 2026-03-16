Ilie Bolojan anunță progrese în aderarea la OCDE. Ce reforme vrea să facă premierul în domeniul fiscal

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, luni, la lansarea Studiului Economic al OCDE despre pașii făcuți de România în procesul de aderare la organizație, dar și despre reformele fiscale, piața muncii și nevoia de a crește competitivitatea economiei. La eveniment a participat și secretarul general al OCDE, Mathias Cormann.

De la ora 10:00, Mathias Cormann a fost primit de premier la Palatul Victoria. Guvernul României și OCDE au semnat un acord care stabilește privilegiile și imunitățile acordate organizației.

În cadrul întâlnirii, Ilie Bolojan a susținut o declarație oficială la lansarea noii ediții a Studiului Economic al OCDE pentru România.

„După deschiderea negocierilor de aderare, în ianuarie 2022, România a intrat într-un proces amplu de evaluare a politicilor și practicilor sale, în raport cu standardele OCDE în aproape toate domeniile de politică publică. Prin efortul comun al instituțiilor implicate, țara noastră a făcut pași importanți în acest proces”, a declarat Bolojan.

Potrivit prim-ministrului, studiul economic reprezintă un reper important pentru dezvoltarea economică și modernizarea României.

„Studiul economic lansat astăzi oferă recomandări importante pentru reformele din domeniul fiscal și bugetar, pentru piața muncii și pentru creșterea competitivității economiei. Este un punct de referință pentru stabilitatea economică și pentru modernizarea statului”, a adăugat premierul.

În discursul său, Ilie Bolojan a menționat și câteva date concrete despre deficitul bugetar și perspectivele economice.

„După un deficit de aproximativ 8,7% din PIB în 2024, anul 2025 s-a încheiat cu un deficit de 7,7%, sub nivelul estimat de Comisia Europeană. Continuăm reformele începute anul trecut, iar proiectul de buget pentru 2026 este unul realist, astfel încât să atingem ținta de deficit de 6,2% la finalul acestui an. La nivelul economiei, studiul arată că România a rezistat șocurilor din ultimii ani și efectelor războiului din Ucraina”, a spus Bolojan.

Pe tema competitivității și digitalizării, premierul a subliniat nevoia unor reforme administrative rapide.

„Creșterea competitivității economiei rămâne o prioritate. Pentru asta avem nevoie de costuri competitive, o administrație eficientă, reguli clare și un stat modern, digitalizat. Reformele și investițiile aflate în derulare, susținute inclusiv prin PNRR, urmăresc simplificarea procedurilor pentru companii, reducerea birocrației și accelerarea digitalizării serviciilor publice”, a declarat acesta.

În ceea ce privește infrastructura și fondurile europene, Bolojan a afirmat că România accelerează implementarea programelor de investiții.

„România accelerează implementarea programelor de investiții finanțate din fonduri europene, în special în infrastructura de transport și în modernizarea rețelelor electrice. Aceste domenii influențează direct costurile logistice, securitatea energetică și competitivitatea firmelor”, a spus premierul.

La final, Ilie Bolojan i-a mulțumit lui Mathias Cormann și echipei OCDE pentru colaborare în procesul de aderare.

„Suntem într-un stadiu avansat. Am parcurs 23 de comitete, mai avem două și sper ca în următoarele luni să finalizăm și aceste etape. Vreau să le mulțumesc și celor implicați din țară, deoarece a fost nevoie de adoptarea unor legi în Parlament. Chiar dacă există divergențe în politica românească, toate forțele politice au susținut adoptarea legislației necesare”, a spus Bolojan.

Premierul a adăugat că aderarea la OCDE ar putea deveni realitate chiar în acest an.

„Adoptarea la OCDE va deveni o realitate anul acesta, dar nu ca un scop în sine, ci ca un mijloc prin care România să devină o țară mai competitivă și mai prosperă”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

