Lider OCDE primit de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Se lansează un studiu economic dedicat României

Lider OCDE primit de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Se lansează un studiu economic dedicat României

Luiza Dobrescu
16 mart. 2026, 10:17, Actualitate
11:08

Șeful OCDE: "Datoria publică a României va crește la 61,5% din PIB anul acesta"

„Subliniem 4 măsuri pentru creșterea și dezvoltarea economiei.

Adresăm provocările fiscale. Măsurile fiscale aplicate până acum de Guvern trebuie să continue. Preconizăm că datoria publică a României  va crește la 61,5% din PIB anul acesta”, a declarat Cormann.

„Îmbunătățirea chletuielilor publice este cheia stabilității fiscale”

11:08

Secretarul general OCDE: "Prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea duce la creșterea inflației"

Mathias Cormann, secretarul general la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a luat cuvântul la evenimentul de lansare a Studiului Economic 2026 pentru România elaborat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

„Banca Națională a României a menținut dividentele la 6,5% din august 2024, iar o diminuare ar putea avea loc doar la momentul în care inflația se va afla pe un trend descendent către ținta stabilită. Ca urmarea a unei încetiniri a activității economice în 2024 și 2025, preconizăm că PIB-ul României va crește cu 1% anul acesta și 2,2% anul viitor.

„Se preconizează ca inflația să scadă la 3% anul viitor, ca urmare a măsurilor, referitoare la taxe și TVA”, a declarat Mathias Cormann.

11:08

Bolojan: "Sper că aderarea României la OCDE va deveni o realitate anul acesta"

„La aproape două decenii de la aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, România își propune aderarea la OCDE. Sper că aderarea României la OCDE va deveni o realitate anul acesta”, a transmis Ilie Bolojan, în deschiderea discursului la evenimentul de lansare a Studiului Economic 2026 pentru România elaborat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Luni, 16 martie 2026, premierul Ilie Bolojan îl primeşte la Palatul Victoria pe secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Mathias Cormann.

Premierul Ilie Bolojan și secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, vor lansa, în data de 16 martie 2026, începând cu ora 10:30, la Palatul Victoria, cel mai recent Studiu Economic dedicat României, realizat de OCDE.

Studiul analizează modalitățile de stimulare a creșterii economice pentru a construi un mediu de business mai rezilient, incluziv și sustenabil.

Care sunt priorităţile României pentru aderare

Încă de anul trecut, discuţiile referitoare la aderarea României la OCDE, prezidate de premierul Ilie Bolojan, au fost trecute în revistă principalele evoluții din procesul de aderare și au fost stabilite prioritățile pentru perioada următoare, cu accent pe stadiul recomandărilor cheie pe care România trebuie să le implementeze pentru a se alinia la cele mai bune practici și standarde ale OCDE în domeniile de politică publică evaluate în cadrul procesului.

Referitor la prioritățile pentru perioada următoare, premierul Ilie Bolojan a pus accentul asupra accelerării demersurilor de adoptare a modificărilor normative care implementează recomandări ale OCDE esențiale pentru avansarea parcursului de aderare. Totodată, premierul Ilie Bolojan a reliefat importanța întăririi coordonării interinstituționale, precum și a pregătirii temeinice a participării României la evaluările de aderare programate în perioada următoare.

„Reafirm, și cu acest prilej, că aderarea la OCDE în 2026 rămâne o prioritate strategică, așa cum este prevăzută în Programul de Guvernare. Nu este doar un obiectiv de politică externă, ci și o reală șansă pentru reforme, bazate pe cele mai bune practici și standarde internaționale. Rapoartele elaborate de OCDE înseamnă nu doar o analiză solidă a politicilor publice ale României în domeniile în care suntem evaluați, ci oferă piste concrete de îmbunătățire a acestora. Vă încurajez să le folosiți atunci când faceți programele de politici publice din instituțiile dumneavoastră”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

România a aderat la OCDE încă din 2022

România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. Acest document stabilește termenii, condițiile și procesul de desfășurare a aderării la Organizație.

România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.

Comitetul Național pentru Aderarea României la OCDE este constituit din ministerele, instituțiile și autoritățile publice cu atribuții în cadrul procesului de aderare, acesta fiind condus de prim-ministrul României. Comitetul Național stabilește liniile de acțiune în vederea îndeplinirii prevederilor din Foaia de parcurs pentru aderarea României la OCDE și agreează decizii pentru alinierea legislației, politicilor și practicilor României la standardele Organizației și ghidarea eforturilor interinstituționale pentru avansarea procesului de aderare.

