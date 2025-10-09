Ilie Bolojan spune că nu are ce face în privința dobânzilor mari din România: „Dobânzile sunt un efect al realității din țară”

Premierul Ilie Bolojan a spus, joi, într-o emisiune B1, că această creștere a dobânzilor nu este de acum, ci a fost în toți acești ani, și că dobânzile sunt un efect al realității din țară.

„Acest lucru este foarte important. Sunt elemente care țin de calitatea vieții, de nivelul de trai, dar trebuie să discutăm foarte deschis. Dobânzile sunt un efect al realității din țară. Cu cât o țară are un nivel de încredere mai ridicat pe piețele externe, cu cât își gestionează mai bine cheltuielile bugetare, cu atât are dobânzi mai mici. Ele țin cont și de inflație în mod evident, deci nivelul dobânzilor este un efect combinat al încrederii într-o țară, al puterii economiei, al inflației.. Și că ne place sau nu ne place, am văzut că acest tip de dobânzi nu au fost doar în aceste 3 luni de zile, au fost în toți acești ani și țin de aspectele structurale ale economiei românești.”, spune premierul.