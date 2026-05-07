Prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu spune că votul din coaliție a fost „logic și firesc” și că actuala formulă guvernamentală rămâne singura opțiune stabilă pentru continuarea parcursului european și euroatlantic al României. El precizează că nu a existat nicio discuție privind o eventuală nominalizare a sa pentru funcția de premier.

Predoiu susține că rămânerea în coaliție a fost gândită ca un exercițiu de responsabilitate politică, menit să depășească diferențele dintre partide în favoarea guvernării. Stabilitatea și asumarea deciziilor sunt esențiale pentru menținerea direcției strategice a României, subliniază el.

„Votul acesta a fost cât se poate de logic și cât se poate de firesc din punctul meu de vedere, cu toate acestea am explicat și în ședință și am rămas la aceeași părere că abandonul responsabilității de a guverna România alături de alte partide care au orientări clare pe valorile europene, euroatalantice și care pot garanta că România va continua îmbrățișarea acestor valori și parteneriate pe care și le-a construit e cea mai bună soluție.

Rămânerea în asumarea acestor responsabilități față de țara aceasta a fost și ideea inițială a coaliției, aceea de a trece peste diferențe politice, un trecut complicat între partidele din coaliție ori rațiunea ei a fost nu de a face o competiție politică, aveam responsabilități care trebuiau asumate și implementate.

Răspunsul scurt e nu (n.r nu s-a discutat poziția de a-l nominaliza pe Cătălin Predoiu în funcția de premier), nu s-a discutat acest lucru deloc, nici înainte nici după ședință.

Un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier, acesta era punctul-cheie al relevanței noastre strategice în acest moment și că acest lucru nu trebuie pierdut”, a declarat Cătălin Predoiu.

În legătură cu idea liberalilor de a construi un pol de modernizare, din opoziţie, el a subliniat: „Am înţeles şi preocuparea colegilor de a găsi o soluţie în opoziţie pentru o construcţie viitoare care să aducă mai multe voturi în 2028, dar, totuşi, nu suntem în campanie electorală. Nu asta cred că trebuie să fie prima preocupare, ci prima preocupare a tuturor partidelor politice trebuie sa fie păstrarea României pe un teren sigur al valorilor, al politicilor, care este prioritar în momentul ăsta”.

Ilie Bolojan a anunțat că PNL merge în opoziție

Partidul Naţional Liberal a adoptat, marţi seară, o rezoluţie prin care solicită PSD să îşi asume guvernarea, după ce a răsturnat Guvernul, liberalii anunţând că partidul intră în opoziţie şi va susţine drumul pro-european al României.

„Prin decizia de astăzi PNL confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare şi pentru a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri”, a declarat preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

AUTORUL RECOMANDĂ: