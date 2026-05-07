Prima pagină » Actualitate » Marș pro-Europa în Capitală, pe 9 Mai, după ce Nicușor Dan a anulat ceremonia de Ziua Europei. Care este programul anunțat

Marș pro-Europa în Capitală, pe 9 Mai, după ce Nicușor Dan a anulat ceremonia de Ziua Europei. Care este programul anunțat

Marș pro-Europa în Capitală, pe 9 Mai, după ce Nicușor Dan a anulat ceremonia de Ziua Europei. Care este programul anunțat
Foto: Mediafax.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Bucureștenii sunt așteptați sâmbătă, de Ziua Europei, la o manifestație organizată de Asociația MEA în favoarea democrației și a statului de drept. Prin intermediul unui comunicat, asociația a transmis că ”Acum este momentul să susţinem vocea comună a Europei – împotriva slăbiciunilor interne şi a ameninţărilor externe, împotriva injustiţiei, a minciunii, a corupţiei şi dezbinării”.

Marș pro-Europa în Capitală, pe 9 Mai

Evenimentul va începe de la ora 17:00 în Piața Universității, de unde participanții vor porni în marș către Piața Victoriei.

Inițiatorii demersului au transmis: ”Sâmbătă, 9 mai, de Ziua Europei, bucureştenii sunt aşteptaţi la o manifestaţie în favoarea democraţiei şi a statului de drept. Evenimentul va începe de la ora 17:00 în Piaţa Universităţii, km 0 al democraţiei româneşti, de unde participanţii vor porni în marş către Piaţa Victoriei. Organizatorii vorbesc despre dezamăgire şi încrederea trădată de politicieni, sub îndemnul Un singur drum: EUROPA! îi invită pe români să continue efortul început cu mulţi ani în urmă în Bucureşti, la Braşov şi Timişoara şi să fie o voce comună a libertăţii, a demnităţii şi a drepturilor egale în UE”, se arată într-un comunicat de presă al Asociaţiei MEA (Mediu-Educaţie-Activism).

Foto: Mediafax.

Foto: Mediafax.

Sursa citată menționează că ”democraţia este un efort continuu — adesea obositor şi, nu de puţine ori, aproape lipsit de speranţă — dar rămâne singura alternativă în faţa nedreptăţii sistemice, a autoritarismului, extremismului, războiului şi urii. Apartenenţa la Europa este cea mai sigură garanţie a transparenţei şi a dreptăţii. Acum este momentul să susţinem vocea comună a Europei — împotriva slăbiciunilor interne şi a ameninţărilor externe, împotriva injustiţiei, a minciunii, a corupţiei şi dezbinării”.

Cei care doresc să participe la eveniment ar trebui să aibă în vedere că acesta de va desfășura în următorul interval:

  • 17:00 – 18:00 Adunare Piața Universității
  • 18:00 – 18:15 Plecare în marț spre Piața Victoriei
  • 19:30 – 20:30 Intervenții ale invitaților din organizații nonguvernamentale, mediul academic și privat, jurnaliști independenți. Câteva sute de participanți au confirmat deja prezența la evenimentul găzduit pe Facebook. În același interval orar era anunțată o recepție la Palatul Cotroceni, anulată însă de Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan anulează recepția de Ziua Europei, după demiterea lui Bolojan

Recepţia de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni, care urma să aibă loc sâmbătă, a fost anulată, iar vizita preşedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, va fi reprogramată.

Evenimentul a fost anulat având în vedere evoluţiile de pe scena politică internă generate de adoptarea moţiunii de cenzură în Parlament.

„Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual şi a evoluţiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituţonale către identificarea unor soluţii pentru gestionarea actualei situaţii”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
FLASH NEWS Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
15:34
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
FLASH NEWS Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
15:32
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
EXCLUSIV Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
15:13
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
ULTIMA ORĂ A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
15:12
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile HALUCINANTE făcute de bărbatul de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar

Cele mai noi

Trimite acest link pe