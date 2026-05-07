Marș pro-Europa în Capitală, pe 9 Mai, după ce Nicușor Dan a anulat ceremonia de Ziua Europei. Care este programul anunțat

Bucureștenii sunt așteptați sâmbătă, de Ziua Europei, la o manifestație organizată de Asociația MEA în favoarea democrației și a statului de drept. Prin intermediul unui comunicat, asociația a transmis că ”Acum este momentul să susţinem vocea comună a Europei – împotriva slăbiciunilor interne şi a ameninţărilor externe, împotriva injustiţiei, a minciunii, a corupţiei şi dezbinării”.

Marș pro-Europa în Capitală, pe 9 Mai

Evenimentul va începe de la ora 17:00 în Piața Universității, de unde participanții vor porni în marș către Piața Victoriei.

Inițiatorii demersului au transmis: ”Sâmbătă, 9 mai, de Ziua Europei, bucureştenii sunt aşteptaţi la o manifestaţie în favoarea democraţiei şi a statului de drept. Evenimentul va începe de la ora 17:00 în Piaţa Universităţii, km 0 al democraţiei româneşti, de unde participanţii vor porni în marş către Piaţa Victoriei. Organizatorii vorbesc despre dezamăgire şi încrederea trădată de politicieni, sub îndemnul Un singur drum: EUROPA! îi invită pe români să continue efortul început cu mulţi ani în urmă în Bucureşti, la Braşov şi Timişoara şi să fie o voce comună a libertăţii, a demnităţii şi a drepturilor egale în UE”, se arată într-un comunicat de presă al Asociaţiei MEA (Mediu-Educaţie-Activism).

Sursa citată menționează că ”democraţia este un efort continuu — adesea obositor şi, nu de puţine ori, aproape lipsit de speranţă — dar rămâne singura alternativă în faţa nedreptăţii sistemice, a autoritarismului, extremismului, războiului şi urii. Apartenenţa la Europa este cea mai sigură garanţie a transparenţei şi a dreptăţii. Acum este momentul să susţinem vocea comună a Europei — împotriva slăbiciunilor interne şi a ameninţărilor externe, împotriva injustiţiei, a minciunii, a corupţiei şi dezbinării”.

Cei care doresc să participe la eveniment ar trebui să aibă în vedere că acesta de va desfășura în următorul interval:

17:00 – 18:00 Adunare Piața Universității

18:00 – 18:15 Plecare în marț spre Piața Victoriei

19:30 – 20:30 Intervenții ale invitaților din organizații nonguvernamentale, mediul academic și privat, jurnaliști independenți. Câteva sute de participanți au confirmat deja prezența la evenimentul găzduit pe Facebook. În același interval orar era anunțată o recepție la Palatul Cotroceni, anulată însă de Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan anulează recepția de Ziua Europei, după demiterea lui Bolojan

Recepţia de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni, care urma să aibă loc sâmbătă, a fost anulată, iar vizita preşedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, va fi reprogramată.

Evenimentul a fost anulat având în vedere evoluţiile de pe scena politică internă generate de adoptarea moţiunii de cenzură în Parlament.

„Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual şi a evoluţiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituţonale către identificarea unor soluţii pentru gestionarea actualei situaţii”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

