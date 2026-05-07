Marș pro-Europa în Capitală, pe 9 Mai, după ce Nicușor Dan a anulat ceremonia de Ziua Europei. Care este programul anunțat

Bucureștenii sunt așteptați sâmbătă, de Ziua Europei, la o manifestație organizată de Asociația MEA în favoarea democrației și a statului de drept. Prin intermediul unui comunicat, asociația a transmis că ”Acum este momentul să susţinem vocea comună a Europei – împotriva slăbiciunilor interne şi a ameninţărilor externe, împotriva injustiţiei, a minciunii, a corupţiei şi dezbinării”.
Evenimentul va începe de la ora 17:00 în Piața Universității, de unde participanții vor porni în marș către Piața Victoriei.
Inițiatorii demersului au transmis: ”Sâmbătă, 9 mai, de Ziua Europei, bucureştenii sunt aşteptaţi la o manifestaţie în favoarea democraţiei şi a statului de drept. Evenimentul va începe de la ora 17:00 în Piaţa Universităţii, km 0 al democraţiei româneşti, de unde participanţii vor porni în marş către Piaţa Victoriei. Organizatorii vorbesc despre dezamăgire şi încrederea trădată de politicieni, sub îndemnul Un singur drum: EUROPA! îi invită pe români să continue efortul început cu mulţi ani în urmă în Bucureşti, la Braşov şi Timişoara şi să fie o voce comună a libertăţii, a demnităţii şi a drepturilor egale în UE”, se arată într-un comunicat de presă al Asociaţiei MEA (Mediu-Educaţie-Activism).
Sursa citată menționează că ”democraţia este un efort continuu — adesea obositor şi, nu de puţine ori, aproape lipsit de speranţă — dar rămâne singura alternativă în faţa nedreptăţii sistemice, a autoritarismului, extremismului, războiului şi urii. Apartenenţa la Europa este cea mai sigură garanţie a transparenţei şi a dreptăţii. Acum este momentul să susţinem vocea comună a Europei — împotriva slăbiciunilor interne şi a ameninţărilor externe, împotriva injustiţiei, a minciunii, a corupţiei şi dezbinării”.
Cei care doresc să participe la eveniment ar trebui să aibă în vedere că acesta de va desfășura în următorul interval:
Recepţia de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni, care urma să aibă loc sâmbătă, a fost anulată, iar vizita preşedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, va fi reprogramată.
Evenimentul a fost anulat având în vedere evoluţiile de pe scena politică internă generate de adoptarea moţiunii de cenzură în Parlament.
„Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual şi a evoluţiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituţonale către identificarea unor soluţii pentru gestionarea actualei situaţii”, a transmis Administraţia Prezidenţială.
