Simpozionul anual al NATO pe teme hibride (NATO Annual Hybrid Symposium) va avea loc la București, pe 15 și 16 octombrie, a anunțat joi Ministrul de Externe, Oana Țoiu. Obiectivul central al întâlnirii NATO din Capitală, care va reuni oficiali şi experţi din statele membre în cadrul celui mai important forum de profil al Alianţei, este coordonarea strategiilor de răspuns la ameninţările hibride şi consolidarea rezilienţei colective în faţa acţiunilor de destabilizare care vizează spaţiul euroatlantic.

Obiectivul, coordonarea strategiilor de răspuns la ameninţări

„Ameninţările hibride nu cunosc frontiere şi trebuie să creştem capacitatea de a ne apăra, precum şi consecinţele pentru cei care ne ameninţă siguranţa astfel. România devine un nod important în dezbaterile despre rezilienţă. Suntem ţară gazdă a Centrului Cyber al Uniunii Europene (ECCC) şi, din această poziţie, putem să facilităm şi convergenţa strategică între UE şi NATO pe acest domeniu”, a transmis ministrul Oana Ţoiu pe Facebook.

Ministrul consideră „esenţial” să se discute despre apărarea democraţiei şi a infrastructurii critice „chiar aici, la Bucureşti”, pentru soluţii de securitate pentru întreaga Alianţă.

„Ne bucurăm că am confirmat în ultimele luni, prin negocierile pe linie diplomatică, încrederea statelor aliate pentru a fi ţara care să găzduiască această platformă de elită pentru consolidarea interoperabilităţii dintre statele membre”, mai spune Oana Ţoiu.

AUTORUL RECOMANDĂ: