Test major pentru Keir Stramer și laburiștii. Alegerile locale din Anglia, Scoția și Țara Galilor pot schimba radical scena politică

Milioane de britanici votează joi în Anglia, Scoția și Țara Galilor, într-un scrutin considerat primul mare test electoral pentru premierul britanic Keir Stramer și guvernul laburist instalat după alegerile generaliste din 2024.

Alegerile locale, regionale și pentru funcțiile de primar sunt urmărite atent de toate partidele, într-un moment în care scena politică britanică devine tot mai fragmentată. Ascensiunea formațiunilor mici, precum Reform UK, Verzii și Liberal-Democrații, amenință dominația tradițională a laburiștilor și conservatorilor, scrie The Guardian.

În Anglia sunt disputat 5.014 mandate în cadrul a 136 de consilii locale. Sunt vizate toate cele 32 de consilii municipale din Londra, mai multe consilii județene, districtuale și unitare, dar și alte autorități locale unde se aleg jumătate sau o treime dintre reprezentați.

Tot joi au loc șase curse importante pentru funcția de primar, în Croydon, Hackney, Lewisham, Newham, Tower Hamlets și Watford.

Secțiile de votare sunt deschise între orele 07:00 și 22:00, iar primele rezultate sunt așteptate în noaptea de vineri, în jurul orei 00:30. Cele mai importante rezultate, inclusiv cele din Londra, Manchester și Leeds, vor începe să apară vineri la prânz.

Ultimele rezultate sunt așteptate abia sâmbătă după-amiază.

Reform UK continuă să crească

Alegerile vin după luni dificile pentru cele două mari partide britanice. Atât Partidul Laburist, cât și Conservatorii au stagnat în sondaje, în timp ce partidele mai mici au câștigat teren.

După alegerile locale din 2025, laburiștii controlau 34% dintre locurile din consiliile locale din Anglia, în scădere cu două procente față de anul anterior. Conservatorii au coborât la 26%, pierzând patru procente.

În schimb, Liberal-Democrații au urcat la 19%, iar Reform UK a avut cea mai spectaculoasă evoluție, crescând de la zero la 5% și obținând 677 de consilieri locali. Verzii și-au păstrat aproximativ aceeași pondere, cu 5% din mandate.

Mize uriașe și în Scoția

În Scoția sunt aleși cei 129 de membrii ai Parlamentului scoțian de la Holyrood, Instituție care gestionează domenii-cheie precum educația, sănătatea și transporturile.

La precedentele alegeri din 2021, Partidul Național Scoțian (SNP) a câștigat 64 de locuri, ratând la limită majoritatea absolută. Conservatorii scoțieni au obținut 31 de mandate, iar laburiștii scoțieni 22.

Numărătoarea va începe vineri dimineașa, iar majoritatea rezultatelor ar trebui cunoscute până seara.

Nou sistem electoral în Țara Galilor

În Țara Galilor, alegătorii votează pentru desemnarea a 96 de membrii ai Senedd-ului, parlamentul galez.

Scrutinul marchează și introducerea unui nou sistem proporțional de vot. Alegătorii vor vota partide și nu candidați individuali, iar mandatele vor fi distribuite în funcție de procentul obținut de fiecare formațiune în circumscripții. Rezultatele finale în Scoția și Țara Galilor sunt așteptate vineri după-amiază.

