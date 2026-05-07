Diana Șoșoacă inițiază procedura pentru demiterea lui Nicușor Dan: „După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul”

Senatoarea Diana Șoșoacă, lidera partidului S.O.S. România, anunță că demarează o procedură constituțională pentru demiterea președintelui Nicușor Dan.

„Partidul S.O.S. România anunță că inițiază procedura politică și constituțională pentru destituirea lui Nicușor Dan din funcția de președinte al României”, afirmă Diana Șoșoacă într-o postare pe Facebook.

Potrivit senatoarei Diana Șoșoacă, actualul președinte nu acționează în interesul României.

„S.O.S. România consideră că România nu mai poate fi ținută captivă de un regim care ignoră voința poporului, adâncește criza politică și economică și sfidează interesul național”, transmite senatoarea.

Europarlamentara Diana Șoșoacă acuză alte partide că s-ar fi întors împotriva lui Bolojan, într-o manevră de imagine.