Percheziții în București, Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița: zeci de șoferi STB sunt vizați. Ar fi furat combustibil și piese auto din firmă

Au loc percheziții în Municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița, într-un dosar de furt calificat. Potrivit informațiilor, 21 de șoferi STB sub suspectați că ar fi furat combustibil și piese auto din firmă.

În cursul zilei de 7 mai 2026, polițiștii au pus în executare 20 de mandate de percheziție domiciliară în Municipiul București și alte 3 județe. A fost deschis un dosar penal pentru furt calificat. Pe lista suspecților se află 21 de șoferi STB care ar fi furat combustibil și piese auto din firmă. Este vorba despre suspecți cu vârstele cuprinse între 35 și 55 de ani. În această dimineață au avut loc 20 de percheziții domiciliare. În urma perchezițiilor, au fost găsite mai multe bunuri de interes în cauză. Printre acestea, au găsit și peste o tonă de lichid, ce părea a fi combustibil.

Ce transmite Poliția Capitalei

Suspecții urmează să fie duși la audieri.

„Astăzi, 7 mai 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Poliție pentru Transportul Public au pus în executare 20 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Activitățile au fost desfășurate în urma cercetărilor efectuate într-o cauză ce vizează sustragerea unor cantități importante de combustibil și bunuri din patrimoniul unei societăți de transport public. Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că mai mulți angajați ai societății respective, cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani, ar fi sustras, în mod repetat, combustibil și piese auto din incinta unei autobaze, prejudiciind astfel societatea comercială. Pentru documentarea activității infracționale și administrarea materialului probator, polițiștii au efectuat, în cursul acestei dimineți, cele 20 de percheziții domiciliare, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care și peste o tonă de lichid, ce părea a fi combustibil. Totodată, persoanele bănuite de comiterea faptelor au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, dar și de sprijinul jandarmilor din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Precizăm că efectuarea percheziției domiciliare reprezintă o etapă procesuală reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop administrarea probelor necesare soluționării cauzei, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție”, transmite Poliția Capitalei.

