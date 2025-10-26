Prima pagină » Știri politice » Bolojan răspunde atacurilor PSD: Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții, ci să fac ceea ce trebuie

26 oct. 2025, 21:00, Știri politice
Bolojan răspunde atacurilor PSD: Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții, ci să fac ceea ce trebuie

După ce a fost prezent la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului, fiind huiduit și insultat,  Ilie Bolojan face declarații în studioul Digi24.

Premierul discută despre scandalurile din coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR-USR, despre pensiile speciale ale magistraților și scenariul în care el ar fi candidat la primăria Capitalei.

Întrebat cum de a stat lângă liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, Bolojan a răspuns:

„Nu mi se pare normal să vorbești. E o chestiune de Protocol”.

Premierul se apără când i se reamintește de presiunile privind demisia sa din funcție. Bolojan susține că atunci când a preluat mandatul de premier, România avea trei mari probleme de rezolvat:

„Vă aduc aminte că această coaliție s-a format cu 4 luni în urmă din cauza unor trei probleme majore: CRIZA bugetară, o ECONOMIE  care trebuia pusă pe temelii mult mai sănătoase și o CRIZĂ de neîncredere pornită de nedreptățile pe care oamenii le resimțeau. Mi-am respectat protocolul.  Protocolul a fost asumat de toate partidele. Am respectat protocolul. Am pus în practică.  Nu s-a putut repara în câteva luni ce s-a stricat în ani de zile. Datorită creditelor pe care le-am contractat, la dobânzi foarte mari, am ajuns să avem anul acesta și anul viitor plăți doar pentru dobânzi de 55 miliarde, 11 miliarde de euro, iar anul trecut, aceste credite vor crește și vor ajunge la 3% din PIB. Deși avem datorii de 55-60% din PIB.   Cheltuielile cu dobânzile au ajuns la 2,5%.  Tot ce am făcut în această   Miza mea este să fac tot ce trebuie, nu să fiu premier. Dacă oamenii din alte partide au soluții mai bune, să le spună. Dacă nu le convine guvernul, să facă moțiune de cenzură. Ideile astea trebuiau să le asume acum 4 ani. Dacă s-au răzgândit, să vină să spună care sunt soluțiile. Acest tip de dialog dă senzația de neseriozitate și instabilitate pentru că nu am avut grijă de bani, plătim niște dobânzi ca și cum am avea grad de îndatorare de peste 100%. Am respectat toate partidele, miza mea nu este să fiu premier în orice condiții, ci să fac ceea ce trebuie. Dacă nu le convine guvernul, pot iniția moțiuni de cenzură și premierul pleacă. Acest dialog pe care-l vedem dă senzația de instabilitate, de neseriozitate. Oamenii se așteaptă să rezolvăm problemele. Eu nu potențez conflictele”. a declarat premierul.

„La finalul anului trebuie să votăm bugetul. Trebuie să pregătim legislația care trebuie adoptată dinainte – reforma în administrația locală. Anul 2026 va fi an compromis dacă nu rezolvăm deficitul. Cetățenilor nu le convine să plătească impozitele suplimentare pentru proprietăți, care se vor duce în salarizare. În loc să folosim creditele în dezvoltare, le folosim pentru forme de salarizare. Evit să potențez acest lucru.”, a adăugat Bolojan.

„Avem 950.000 de persoane cu dizabilități. La care se mai adaugă încă 400.000 de pensii pe caz de invaliditate. 130.000 au și pensie de handicap. Ce se întâmplă? Numărul ăsta iese din statistică. În loc să sprijinim oamenii cu probleme grave de sănătate, avem oameni care nu-și justifică aceste drepturi. Avem puțini oameni în economia reală. Plătim peste ce plătește privatul. Avem concedii între Paștele catolic și cel ortodox care nu sunt justificate. Componenta de pensii care nu mai suportă societatea – peste 10 ani, generațiile care s-au născut în anii 60-70, sunt 400.000. Din spatele nostru vin 200.000. Vom ajunge într-o situație de criză. Azi plătim pentru oalele sparte pe care le-au făcut guvernele acum 4 ani.

Premierul spune că statul plătește 6 miliarde de lei pentru concedii medicale.

„Orice drept care depășește normele europene și ale bunului simț nu poate fi acceptat. Nu există nicăieri în Europa, la pensii, astfel de procente.Dacă nu luăm măsurile necesare, indiferent cine va fi, vom ajunge într-o situație de criză în câțiva ani. Totul generează efecte în anii următori. Statul plătește 6 miliarde de lei concedii medicale. Constați că între Crăciun și Anul nou e un vârf de concedii. Nu știu ce fel de surse are Grindeanu (referitor la sursele din CCR). Proiectul realizat a căutat să respecte practica curții. aceste lucruri țin de pensionarea la o vârstă normală, de o pensie corelată cu legea europeană.  Acestea sunt elemente esențiale. Am acordat o perioadă de tranziție rezonabilă, înainte erau termene aberante. Prin urmare am procedat corect. Voi accepta orice alte soluții dacă sunt mai bune, dar nu trebuie să încalce borne esențiale, pentru că asta înseamnă să-i trădez pe cetățeni. Noi suntem pe penultimul loc din Europa la oameni care lucrează în perioada activă de vârstă.”, a spus Ilie Bolojan.

„Despre varianta unui eventual guvern PSD-AUR: Nu pot face acest tip estimări. Dacă cineva din coaliție s-a răzgândit asupra a ceea ce a semnat, poate depune o moțiune de cenzură. Cea mai proastă situație este situația în care ești și la putere și încerci să fii și în opoziție.”, a declarat premierul.

Sursa Video/Foto: Digi24

