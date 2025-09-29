Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan felicită „din inimă” Republica Moldova pentru mobilizarea la alegerile parlamentare și votul proeuropean

Ilie Bolojan felicită „din inimă” Republica Moldova pentru mobilizarea la alegerile parlamentare și votul proeuropean

29 sept. 2025, 09:54, Știri politice
Ilie Bolojan felicită „din inimă” Republica Moldova pentru mobilizarea la alegerile parlamentare și votul proeuropean

Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis luni dimineață un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut peste 50% din voturi și și-a asigurat majoritatea în Parlamentul de la Chișinău.

„Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană. Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor”, a transmis Bolojan.

Premierul a subliniat că în democrațiile autentice votul cetățenilor rămâne decisiv: În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența. Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană”.

Ilie Bolojan a adăugat că România va sprijini Republica Moldova în continuarea parcursului european.

„Personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum. Felicitări Republica Moldova!”.

Foto: gov.ro

Citește și

POLITICĂ Grindeanu: „Rezultatele votului din Rep. Moldova demonstrează maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana izolaţionismului şi regresului”
10:21
Grindeanu: „Rezultatele votului din Rep. Moldova demonstrează maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana izolaţionismului şi regresului”
POLITICĂ Băsescu, după votul din Moldova: Un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele
10:14
Băsescu, după votul din Moldova: Un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele
ACTUALITATE Dominic Fritz, după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare din Moldova: „O palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre”
10:00
Dominic Fritz, după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare din Moldova: „O palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre”
SURSE Coaliția decide luni cum se împart banii la rectificarea bugetară. Cine sunt marii câștigători?/ Subvenția partidelor politice ar putea scădea cu 10%
09:12
Coaliția decide luni cum se împart banii la rectificarea bugetară. Cine sunt marii câștigători?/ Subvenția partidelor politice ar putea scădea cu 10%
ANALIZĂ EXCLUSIV „Încetați imediat să cumpărați petrol rusesc!”. Altfel, ce? Adevărul din spatele amenințării lui Trump. Cum ar putea deveni UE total dependentă energetic de SUA
08:00
„Încetați imediat să cumpărați petrol rusesc!”. Altfel, ce? Adevărul din spatele amenințării lui Trump. Cum ar putea deveni UE total dependentă energetic de SUA
LIVE UPDATE 🚨 Maia Sandu câștigă la PAS alegerile din Moldova. Partidul prezidențial se clasează pe primul loc cu peste 50%, urmat de Blocul Patriotic (25%)
06:32
🚨 Maia Sandu câștigă la PAS alegerile din Moldova. Partidul prezidențial se clasează pe primul loc cu peste 50%, urmat de Blocul Patriotic (25%)
Mediafax
Cum va arăta noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu va avea majoritate
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Cancan.ro
Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți de romani”
Mediafax
Estimare INS: Prețurile vor crește în următoarele trei luni. Ce procente anticipează managerii
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Premieră la Marea Neagră. De-a lungul litoralului, au apărut pajiști subacvatice și recife artificiale
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Un cunoscut fotbalist din Franța a murit la 23 de ani! Sportivul s-a prăbușit în vestiar, chiar sub privirile colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Descopera.ro
ELIXIRUL nemuririi, descoperit de primul împărat al Chinei?
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Cine era tatăl său și ce legături avea cu Moscova. A fost printre primii comuniști români
Evz.ro
Ioana Popescu, de la devoratoarea de fotbaliști la femeia uitată de televiziuni. N-ar fi suportat viața în anonimat
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
RadioImpuls
Internetul EXPLODEAZĂ de reacții: "Ce am văzut? Nu cred? E real?". Ce a făcut Ahmed pentru Veronica e de domeniul fantasticului. Susținătorii concurentei din Casa Iubirii nu-și cred ochilor. Au rămas cu ochii lipiți de ecranul telefonului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
„Cine mi-a spus să ies?”: Vocile ciudate auzite de oamenii de știință într-un acvariu în 1984
VIDEO Ion Cristoiu: Jumătate din moldoveni nu s-au prezentat la urne: Un vot împotriva Maiei Sandu
10:21
Ion Cristoiu: Jumătate din moldoveni nu s-au prezentat la urne: Un vot împotriva Maiei Sandu
SPORT SCANDAL la CS Dinamo. Tatăl lui David Popovici, acuzat că a condiționat participarea copiilor la competiții de cumpărarea unui echipament
10:20
SCANDAL la CS Dinamo. Tatăl lui David Popovici, acuzat că a condiționat participarea copiilor la competiții de cumpărarea unui echipament
EXTERNE Alegerile parlamentare din Moldova, reflectate în presa internațională. Ce au descoperit jurnaliștii BBC la Chișinău
10:06
Alegerile parlamentare din Moldova, reflectate în presa internațională. Ce au descoperit jurnaliștii BBC la Chișinău
ANALIZĂ Jocul pe contre la înălțime și „ținta” ALASKA. Noi informații despre „întâlnirea” dintre avioanele F-16 americane și bombardierele rusești Tupolev Tu-95
10:00
Jocul pe contre la înălțime și „ținta” ALASKA. Noi informații despre „întâlnirea” dintre avioanele F-16 americane și bombardierele rusești Tupolev Tu-95
HOROSCOP Cele 3 zodii care au șansa să-și găsească adevărata dragoste, până pe 5 octombrie 2025. Norocul va fi de partea acestor nativi
09:57
Cele 3 zodii care au șansa să-și găsească adevărata dragoste, până pe 5 octombrie 2025. Norocul va fi de partea acestor nativi
EXTERNE Coreea de Nord și China se opun „HEGEMONISMULUI” și „unilateralismului”/ Miniștrii de Externe s-au angajat să mențină parteneriatul strategic
09:55
Coreea de Nord și China se opun „HEGEMONISMULUI” și „unilateralismului”/ Miniștrii de Externe s-au angajat să mențină parteneriatul strategic