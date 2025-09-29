Ilie Bolojan felicită „din inimă” Republica Moldova pentru mobilizarea la alegerile parlamentare și votul proeuropean

Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis luni dimineață un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut peste 50% din voturi și și-a asigurat majoritatea în Parlamentul de la Chișinău.

„Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană. Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor”, a transmis Bolojan.

Premierul a subliniat că în democrațiile autentice votul cetățenilor rămâne decisiv: „În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența. Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană”.

Ilie Bolojan a adăugat că România va sprijini Republica Moldova în continuarea parcursului european.

„Personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum. Felicitări Republica Moldova!”.

Foto: gov.ro