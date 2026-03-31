Ilie Bolojan, interviu în Le Figaro. Vorbește despre „înțelepciune politică”. Francezii au remarcat mai ales „uriașul palat de marmură”, adică Palatul Victoria

Premierul Ilie Bolojan a acordat un interviu publicației franceze Le Figaro, în care vorbește despre situația economică și politică a României, politică externă și parteneriatul cu Franța. „Deficite abisale, un parlament fragmentat și o creștere a sentimentului anti-sistem” – așa descrie ziarul străin România. Încă de la începutul interviului, jurnaliștii francezi remarcă Palatul Victoria, despre care scriu că este un palat uriaș din marmură, de pe vremea lui Ceaușescu.

Ilie Bolojan „urmărește un program de reforme administrative” pentru a asigura „stabilitatea economică”, spune publicația franceză. Nu este clar însă despre ce stabilitate economică vorbesc cei de la Le Figaro, având în vedere inflația, situația șomajului… situația României în general.

„Președintele Partidului Național Liberal (centru-dreapta), Ilie Bolojan, este prim-ministru al României  din iunie 2025. El urmărește un program de reforme administrative, responsabilitate fiscală și modernizare instituțională pentru a asigura stabilitatea economică și credibilitatea internațională a țării sale. Mandatul său se concentrează pe reducerea deficitului bugetar și creșterea eficienței cheltuielilor publice”, notează Le Figaro.

Bolojan dă vina pe inflație pentru anularea alegerilor

Întrebat despre situația pe care a găsit-o la preluarea mandatului, premierul începe să compare situația bugetară din România cu cea din Franța, și spune că reducerea deficitului bugetar a devenit, de atunci, o prioritate pentru el.

„Situația României și cea a Franței sunt destul de similare în anumite domenii. Ambele țări au deficite bugetare semnificative. Când am devenit prim-ministru, deficitul României era de 9,3 %, iar reducerea acestui deficit a reprezentat pentru mine o prioritate”, spune Bolojan.

Deficitul bugetar a dus și la o inflație crescută. Premierul spune că asta a alimentat și „votul antisistem”, care a influențat „alegerile locale, dar și parlamentare”.

„Da, a ajuns chiar la 10%. Acest lucru a alimentat un vot antisistem foarte puternic. Electoratul avea o percepție de nedreptate acumulată și un sentiment de deconectare între clasa politică și nevoile reale ale românilor”, spune prim-ministrul.

„O ruptură între America și UE ar fi o catastrofă pentru întreaga lume occidentală”

Ilie Bolojan recunoaște că Statele Unite „au fost și sunt în continuare un scut major pentru Europa”. Premierul spune că nu și-ar putea imagina lumea occidentală fără binomul SUA – UE.

„Statele Unite pot lua decizii pe care le consideră legitime în raport cu politica lor într-o regiune a lumii. Dar pentru noi, aderarea la NATO a fost un element foarte important, iar Statele Unite au fost și sunt în continuare un scut major pentru Europa, mai ales pentru Europa de Est. Considerăm că prezența americană în cadrul NATO rămâne crucială. Și Statele Unite au nevoie de Uniunea Europeană. Mi-e greu să-mi imaginez lumea occidentală fără binomul Statele Unite/Europa, chiar dacă uneori există moduri diferite de a gândi.
Nu trebuie să uităm că fiecare țară care a aderat la NATO a dorit acest lucru: nimeni nu ne-a obligat. Consider că o separare politică între UE și America ar fi o catastrofă pentru întreaga lume occidentală”, spune Bolojan.

