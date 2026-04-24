Ilie Bolojan își mărește singur salariul

Odată cu noua lege a salarizării, care urmează să intre în vigoare din 2027, îi crește salariul și premierului Ilie Bolojan. De la suma inițială, de 26.450 lei brut, salariul prim-ministrului crește cu aproape 3.000 de lei, și ajunge la 29.450 lei brut. O creștere semnificativă, având în vedere că acum, premierul se va apropia vertiginos de suma de 6.000 de euro lunar. Pentru a intra pe parcursul legislativ, proiectul trebuie să fie adoptat într-o ședință de Guvern, adică tocmai de premier, înainte de a merge la vot în Parlament.

Salariul brut al președintelui României ar urma să crească de la 24.960 de lei la 34.600 de lei (aproximativ 6.800 de euro).

Majorări sunt prevăzute și în Parlament. Salariul brut al președintelui Camerei Deputaților ar urma să crească la 30.275 de lei, de la 23.920 de lei în prezent. Vicepreședinții ar ajunge la 27.939 de lei, comparativ cu 22.256 de lei acum, iar deputații ar avea 23.528 de lei, față de 18.720 de lei în prezent.

România trebuie să adopte până în această vară noua lege a salarizării unitare, un jalon esențial din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), de care depinde accesarea a peste 700 de milioane de euro. Premierul Ilie Bolojan a explicat că actul normativ nu va duce la scăderi de venituri în sectorul public, însă va introduce corecții pentru a reduce dezechilibrele existente în sistem.

Ce prevede noua lege a salarizării

Legea introduce o structură de 11 grade salariale (față de sistemul actual bazat pe familii ocupaționale și grile separate). Fiecărui grad îi corespunde un interval de coeficienți cuprins între 1,00 și 7,00.

Ierarhizarea se face printr-o metodă analitică de evaluare a funcțiilor , pe baza a 7 criterii: cunoștințe și experiență, complexitate, judecată și impact al deciziilor, influență și coordonare, contacte și comunicare, condiții de muncă, incompatibilități și regimuri speciale.

Ajustarea coeficienților se va face doar cu avizul Muncii și al Finanțelor. Astfel, se vor evita creșterile ad-hoc ale salariilor.

Aceasta este o schimbare structurală majoră: funcțiile nu mai sunt salarizate pur și simplu după domeniu, ci după o evaluare standardizată a valorii muncii.

Gradații de vechime simplificate

Se mențin 6 gradații, dar cu cote ușor modificate față de legislația anterioară: 7,5% la gradația 1 (3-5 ani), 5% la gradațiile 2 și 3, câte 2,5% la gradațiile 4 și 5. Important: se iau în calcul și perioadele lucrate în sectorul privat, nu doar în sectorul bugetar.

Legea salarizării, jalon în PNRR

Noua lege a salarizării bugetarilor este jalon important în PNRR, care avea ca termen inițial anul 2023. Ea a fost amânată de guvernele Ciucă și Ciolacu pentru a nu provoca tensiuni în societate în perioadele electorale, dar acum ea trebuie aprobată până la 31 august pentru a nu pierde 770 de milioane de euro, valoarea penalizării pentru neîndeplinire.

Legea, care urmează să intre în vigoare treptat, începând din 2027, ar putea fi adoptată de guvernul Bolojan fie prin procedura normală, fie prin asumarea răspunderii în Parlament. Nu e clar dacă premierul va risca să își asume răspunderea acum, în plină criză politică, când PSD sau opoziția ar putea depune o moțiune de cenzură. În guvern există opinia că nici PSD și nici AUR nu și-ar asuma o moțiune de cenzură când miza e reprezentată de aproape un miliard de euro din fondurile europene.

Precedenta lege a salarizării a intrat în vigoare în 2017 și nu a fost aplicată niciodată integral și unitar, a fost modificată considerabil și în cele din urmă chiar a creat mai multe distorsiuni, deși scopul era cel opus.

Ilie Bolojan, despre creșterea salariilor bugetarilor în 2027: „Este deja o necesitate”

„Nu avem mai mulți bani pentru asta. Atunci, pentru ca anul viitor să crească salariile în sectorul public, ceea ce este deja o necesitate, pentru că avem această plafonare care afectează salariile reale ca urmare a inflației. Inevitabil consumă din ele. Înseamnă că trebuie să îi anunțăm cinstit pe oameni cu cât ar putea să crească”, a spus Bolojan.

Prim-ministrul a explicat că majorarea salariilor depinde de mai mulți factori.

„Dacă vom avea o creștere economică bună, dacă ne vom încasa taxele, dacă vom reduce baza de cheltuieli, reforma în administrație a propus reducerea unor posturi. Dacă am mulți angajați sau prea mulți decât ar trebui, consumă creșterile la cei care efectiv lucrează. Atunci, noi am putea să creștem probabil anul viitor cu câteva miliarde de euro care e greu de presupus că vor putea depăși 6,7,8% față de ceea este astăzi în termeni reali”, spune premierul.

RECOMANDAREA AUTORULUI

