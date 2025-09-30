Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan își prelungește singur interimatul de vicepremier. Termenul legal a expirat, dar premierul nu a făcut nicio propunere

30 sept. 2025, 15:08, Știri politice
Mandatul de interimar al lui Ilie Bolojan în funcția de vicepremier, rămas vacant după demisia lui Dragoș Anastasiu, a expirat duminică, 28 septembrie. Cu toate acestea, premierul continuă să ocupe această poziție, deși Codul Administrativ prevede un termen maxim de 45 de zile.

Dragoș Anastasiu a părăsit Guvernul la jumătatea lunii august, după ce a ieșit la iveală că în trecut a dat mită către ANAF. În locul său, Bolojan și-a asumat interimatul pe 14 august, dar perioada maximă de 45 de zile prevăzută de Codul administrativ s-a încheiat deja.

Luni, 30 septembrie, șeful Executivului se află în a 47-a zi de interimat, potrivit HotNews, fără ca o nouă nominalizare să fi fost făcută publică.

„Această poziție de vicepremier este o poziție care a fost gândită cu un specific aparte, să fie o persoană care vine din afara lumii politice, din zona antreprenorială sau din zona de responsabilitate socială, care să vină cu propuneri de eficiență, care să vină cu propuneri de digitalizare, de creștere a calității serviciilor guvernamentale (…)

În perioada următoare vom face o propunere pentru acest post”, a explicat Bolojan.

Ce prevede Codul Administrativ

Legea este însă clară. Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, precizează la Articolul 46 că interimatul poate dura „cel mult 45 de zile”.

În acest interval, premierul trebuie să înainteze o propunere de înlocuire către președinte. Șeful statului poate respinge o singură dată, motivat, după care prim-ministrul are cinci zile să transmită o altă nominalizare. În lipsa sancțiunilor, Ilie Bolojan rămâne și astăzi vicepremier interimar.

