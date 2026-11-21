În a doua zi din cadrul vizitei la filiala PNL Sibiu, liderul liberal Ilie Bolojan a transmis membrilor organizației că cel mai important obiectiv al formațiunii este câștigarea alegerilor parlamentare și locale din 2028, a afirmat deputata Raluca Turcan, într-o postare pe Facebook, sâmbătă 21 noiembrie. Mai mult, potrivit liberalei, Partidul Național Liberal are în vedere și o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale.

Din opoziție, Partidul Național Liberal strânge rândurile pentru parlamentarele din 2028. În cadrul întrunirii cu organizațiile liberale din Sibiu, președintele filialei, Ilie Bolojan le-a adresat liderilor locali că miza următorilor doi ani este câștigarea alegerilor parlamentare.

„Ilie Bolojan ne-a lăsat o singură rugăminte: să câștigăm alegerile”, a menționat într-o postare pe Facebook, Raluca Turcan, prezentă și ea la eveniment.

„Avem toate premisele să câștigăm alegerile din 2028”

Aceasta și-a exprimat încrederea că Partidul Național Liberal are toate șansele să se claseze pe primul loc la parlamentare și să revină la guvernare, fără PSD.

„Îi vom convinge pe oameni că merităm încrederea lor.

Avem toate premisele să câștigăm alegerile din 2028, să guvernăm si să modernizăm România. Nu cu jumătăți de măsură. Nu cu PSD.”, a subliniat aceasta.

Liberala a menționat că singura bătălie electorală pe care Partidul Național Liberal nu a câștigat-o a fost cea de la alegerile prezidențiale.

„Le-am spus colegilor un lucru de care sunt mândră: organizația PNL Sibiu a câștigat toate alegerile, cu excepția ultimelor prezidențiale. Iar în sală erau exact oamenii care au luptat pentru aceste victorii, campanie după campanie!”

„PNL are un avantaj pe care alții nu-l au: Ilie Bolojan”

Aceasta l-a lăudat pe Ilie Bolojan, în calitate de președinte al PNL și a îndemnat liderii și membrii organizațiilor să promoveze politicile formațiunii, în vederea alegerilor din 2028.

„PNL are un avantaj pe care alții nu-l au: un lider curajos, care nu a fugit de responsabilitate: Ilie Bolojan. Mai avem doi ani de zile pana la alegeri. Doi ani în care fiecare dintre noi trebuie să fie printre oameni, la discuții cu mediul de afaceri, la întâlnirile cu tineri, vârstnici, oameni care duc România înainte”, a mai spus aceasta.

Fritz anunță o alianță USR-PNL

Amintim că, în urmă cu două zile, Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, în cadrul unei vizite efectuate joi, 19 noiembrie, la filiala din Buzău a formațiunii, că Uniunea Salvați România pregătește o alianță cu Partidul Național Liberal pentru o revenire la guvernare, în contextul alegerilor parlamentare din 2028.