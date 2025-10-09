Ilie Bolojan: „Prețul energiei ar putea fi mai mic”

Premierul Ilie Bolojan a spus joi într-o emisiune B1 că prețul energiei din România nu este cel mai mare din Europa, așa cum a menționat Ministrul Energiei, dar este un preț mare.

„Nu este cel mai mare preț din Europa în România. Dar la puterea noastră de cumpărare, la realitățile din această parte de Europă este evident că este un preț mare. Aceasta este realitatea și nu are rost să îl ocolim. Și acest preț ar putea să fie mai mic. Să fie mai suportabil din punct de vedere social, și sprijinul pe care Guvernul îl acordă familiilor cu venituri mici vine să compenseze această realitate pe de o parte, dar este foarte important și pentru competitivitatea firmelor românești.”, spune premierul.