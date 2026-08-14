Este doliu în politică după ce fostul deputat UDMR de Satu Mare, Erdei D. István, a decedat. Vestea morții politicianului a fost anunțată de primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, care a transmis un mesaj în memoria fostului parlamentar.

„Satu Mare pierde astăzi un om care și-a dedicat întreaga viață publică slujirii comunității. Timp de cinci mandate de deputat, Istvan D. Erdei a fost un reprezentant neobosit al sătmărenilor. Am pierdut un om de valoare, dar mai ales un prieten foarte bun. Am colaborat de-a lungul anilor, am împărtășit aceleași idealuri și am luptat pentru comunitatea noastră. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Kereskényi Gábor.

Erdei D. István a reprezentat județul Satu Mare în Camera Deputaților timp de cinci mandate, între anii 2000 și 2020, din partea UDMR.

Cine a fost Erdei D. István

Erdei D. István s-a născut la 1 mai 1955, în localitatea Ilișua. A absolvit Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara, în anul 1981, obținând calificarea de inginer, arată presa locală.

Înainte de a intra în politica națională, acesta a avut o carieră profesională legată în mare parte de județul Satu Mare. Între 1981 și 1984 a lucrat ca inginer stagiar la UNIO Satu Mare, iar ulterior și-a continuat activitatea în cadrul Electrica Satu Mare. A fost inspector energetic între 1984 și 1992, șef al Serviciului Tehnic-Energetic între 1992 și 1996, iar în perioada 1996-2000 a ocupat funcția de șef al Serviciului Exploatare-Mentenanță.

Implicarea sa în administrația județeană a început înainte de primul mandat de parlamentar. În perioadele 1992-1996 și 1996-2000 a fost consilier județean în Satu Mare, fiind lider al grupului UDMR și președinte al comisiei pentru amenajarea teritoriului și lucrări publice. Apartenența sa la Consiliul Județean Satu Mare în mandatul 1992-1996 apare și în documentele oficiale ale instituției. Membru UDMR din anul 1990, Erdei D. István a făcut parte și din structurile de conducere ale Uniunii, inclusiv din Consiliul Reprezentanților Unionali.