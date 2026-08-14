Marocul mobilizează sute de polițiști și militari la granița cu Spania. Apeluri pe internet pentru un nou asalt în masă. Când ar putea avea loc

Autoritățile de la Madrid, din exclava spaniolă Ceuta și cele din Maroc sunt în alertă maximă pentru sâmbăta aceasta. De câteva zile, pe rețelele sociale, circulă mesaje care încurajează repetarea acțiunilor din zilele de 30 și 31 iulie, când mii de migranți au intrat ilegal în Ceuta înotând, ocolind digul de la El Tarajal, scrie El Pais.

„Granița din Ceuta va fi deschisă pe data de 15 [august], zi de sărbătoare în Spania”, se arată în unele mesaje difuzate pe internet pentru a încuraja participarea la o nouă incursiune în masă.

În acest context, autoritățile din capitala marocană Rabat au întărit punctul de frontieră de la Fnideq (Castillejos, conform denumirii coloniale spaniole) cu sute de membri ai forțelor de securitate, susținuți de trupe militare.

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De asemenea, pe internet circulă imagini cu instalarea de sârmă ghimpată pe gardurile care marchează limita frontierei de partea marocană.

„Au fost luate toate măsurile necesare pentru a împiedica orice încercare de trecere ilegală a frontierei și pentru a intercepta orice persoană care încearcă să participe la aceasta”, a afirmat miercuri Rachid el Jalfi, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne.

Jalfi a îndemnat cetățenii să ignore apelurile considerate „suspecte și înșelătoare”, care prezintă „riscuri grave pentru siguranța persoanelor”.

De cealaltă parte a frontierei, ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a reiterat joi același mesaj în cadrul unei conferințe de presă ținută cu ocazia celei de-a doua vizite a sa în orașul autonom: „Le spun asta pentru ca ei să nu dea ascultare mafioților care se joacă cu viața lor. Niciunul dintre ei nu va rămâne [în Ceuta], niciunul dintre ei nu va ajunge pe peninsulă, niciunul dintre ei nu va fi reglementat”.

Pe partea spaniolă a frontierei, întărirea efectivelor a fost, de asemenea, semnificativă, după cum reiese din datele furnizate joi de ministru. De la începutul crizei, numărul polițiștilor și al membrilor Gărzii Civile mobilizați a crescut de la puțin peste 1.100, cât era efectivul total al celor două corpuri, la aproape 1.600 în prezent.

În plus, 2.000 de militari au fost mobilizați pentru a îndeplini sarcini de sprijin.