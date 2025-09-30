Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan vrea alegeri la Primăria Capitalei pe 23 noiembrie, la presiunea USR. Cum ar putea arăta TABLOUL candidaților

Nicolae Oprea
30 sept. 2025, 16:29, Știri politice
USR pune presiune pe social-democrați via Bolojan. Fritz vrea alegeri rapide pentru Primăria Capitalei. PSD-iștii stau pe gânduri, pentru că nu găsesc corect ca două din cele patru partide ale coaliției (PNL și USR) să se alieze împotriva lor.

Surse politice au precizat pentru Gândul că USR îl presează pe premier cu organizarea alegerilor la sfâșritul lunii noiembrie. Bolojan ar fi menționat, în cadrul unor discuții politice din cadrul coaliției, data de 23 noiembrie pentru acest scrutin. Social-democrații infirmă asta. „Nu s-a discutat”, a spus Grindeanu.

USR îl are candidat pe Cătălin Drulă, care s-ar bucura în prezent de o simpatie destul de mare în rândul bucureștenilor. Fostul ministru a intrat deja în campanie. Marți a intrat în poză cu Nicușor Dan, cu care s-a plimbat umăr la umăr prin Timișoara.

Varianta de 23 noiembrie nu este însă bătută în cuie, în rândul coaliției existând foarte multe discuții și mai multe scenarii în ceea ce privește candidații.

Scenarii privind candidații la Primăria Capitalei

Potrivit surselor Gândul, o varinată ar fi ca PNL-PSD-USR să meargă cu un candidat comun, împotriva unui candidat suveranist. Această variantă nu este însă acceptată de USR, mai ales în condițiile în care cel mai vehiculat nume în acest scenariu ar fi Ciprian Ciucu de la PNL.

Un alt scenariu care ar avantaja PSD ar fi ca fiecare partid din coaliție să meargă cu un candidat propriu: USR cu Drulă, PNL cu Ciprian Ciucu, iar PSD cu Daniel Băluță – primarul sectorului 4, care ar avea șanse foarte mari să câștige Primăria Capitalei în contextul în care candidații PNL și USR s-ar canibaliza.

De asemenea, explică sursele Gândul, dacă fiecare partid de coaliție va merge cu candidați proprii, o surpriză ar putea veni din zona suveranistă, care în ultima perioadă se bucură de o creștere foarte mare în sondaje, chiar și în București, unde, în mod tradițional, se spune că electoratul este „de dreapta”.

Grindeanu, despre o posibilă coaliție PNL – USR: „Ne-ar izola”

Sorin Grindeanu, președintele interimar PSD, spunea recent că o potențială candidatură comună a PNL și USR ar putea duce la ruperea coaliției.

„Ar însemna că PSD-ul e într-o formă de izolare în această coaliție, ceea ce, măcar să știm cum stăm”. Întrebat dacă acest fapt ar putea rupea coaliția, social-democratul a subliniat că „sunt șanse foarte mari”.

„Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe București, având în acest moment un potențial foarte mare de a arunca în aer scena politică. nu dorim să evităm aceste alegeri, dovadă stă și faptul că avem cel mai bun candidat în acest moment. În momentul în care discutăm coordonatele în care să se desfășoară aceste alegeri, da, mergem înainte”, a mai declara recent Grindeanu.

Mugur Mihai Toader, prefectul municipiului București, a emis pe 26 mai ordinul de încetare a mandatului de primar general al Capitalei al lui Nicușor Dan. Ordinul a fost emis chiar în ziua în care fostul edil și-a dat demisia și nu a fost atacat în instanță. Potrivit Codului Administrativ, data organizării alegerilor trebuie stabilită de Guvern.

