Tensiuni în coaliție privind data alegerilor la Primăria Capitalei. Grindeanu: NU vor avea loc în noiembrie

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că a discutat „tangențial” cu premierul Bolojan despre organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, în cadrul întâlnirii pe care au avut-o duminică seară. El a mai spus că nu se așteaptă ca acestea să aibă loc în noiembrie.

Întrebat când ar putea avea loc alegerile, Grindeanu a spus că decizia finală va fi luată în cadrul coaliției de guvernare.

De asemenea, liderul interimar al PSD a adăugat că își dorește menținerea coaliției, în raport cu organizarea alegerilor pentru Primăria Municipiului București.

„Eu îmi doresc această coaliție să continue. Și îmi doresc să continue pentru că e singura variantă în acest moment de a face reforme, de a duce România înainte. Eu cred că dacă nu suntem în zona în care să avem cât de cât stabilite niște coordonate inclusiv pentru alegeri locale, că nu vorbim doar de București, vorbim și de alte autorități locale unde ar putea să se desfășoare aceste alegeri. Revenind, dacă nu ajungem la o abordare constructivă, există o posibilitate să se ridice foarte mult tensiunea. De aceea trebuie să privim cu înțelepciune acest lucru”, a declarat preşedintele interimar al PSD, la sediul partidului, după şedinţa conducerii.

Grindeanu a mai precizat că o potențială candidatură comună a PNL și USR ar putea duce la ruperea coaliției.

„Ar însemna că PSD-ul e într-o formă de izolare în această coaliție, ceea ce, măcar să știm cum stăm”. Întrebat dacă acest fapt ar putea rupea coaliția, social-democratul a subliniat că „sunt șanse foarte mari”.

„Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe București, având în acest moment un potențial foarte mare de a arunca în aer scena politică. nu dorim să evităm aceste alegeri, dovadă stă și faptul că avem cel mai bun candidat în acest moment. În momentul în care discutăm coordonatele în care să se desfășoară aceste alegeri, da, mergem înainte”, a mai declarat Grindeanu.

Șefii coaliției de guvernare Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan s-au întâlnit, duminică, iar printre subiectele de discuție a fost și organizarea alegerilor locale din București. În prezent, la București avem primar interimar, după ce Nicușor Dan a vacantat postul ca urmare a faptului că a câștigat alegerile prezidențiale.

Mai mult, Guvernul trebuie să emită OUG pentru a fixa data alegerilor locale, dar în coaliție nu se poate ajunge la un consens. Liberalii și-ar dori organizarea alegerilor locale din București în noiembrie 2025, în timp ce PSD și-ar dori organizarea alegerilor locale pentru anul viitor.

