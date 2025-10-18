IMAGINI cu noua flotă auto a Guvernului. Cum arată cele 17 mașini Dacia Duster, model Pick-up

Cele 17 mașini noi au ajuns în curtea Guvernului. Este vorba despre Dacia Duster, model Pick-up pe care Executivul le va folosi pe o perioadă de trei luni și despre care spunea premierul Ilie Bolojan că se fac economii la buget, însă angajații Executivului au avut o serie de reacții negative cu privire la această decizie. Gândul a fotografiat noile autoturisme Dacia.

SAALG: „Legile sunt pentru fraieri”

Mașinile vor ajunge la demnitari și la angajații Cancelariei, care trebuie să se deplaseze în interes de serviciu.

Reprezentanții sindicali spun, printr-un comunicat, că Guvernul fentează legea atunci când e vorba de demnitari, în contextul în care se discută de austeritate.

„În timp ce Guvernul vorbește public despre responsabilitate bugetară și limite în cheltuirea banului public, Cancelaria prim-ministrului transmite un mesaj toxic: legile sunt pentru fraieri, iar cine are putere găsește mereu portițe. Deși O.U.G. nr. 156/2024 și O.U.G. nr. 34/2023 interzic expres achiziția prin leasing a autovehiculelor de către instituțiile publice, Mihai Jurca a încheiat un contract de leasing operațional pentru nu mai puțin de 17 Duster pick-up, parcă pregătite pentru un mini-RAAPPS personal, varianta Oradea-Victoria. Soluția găsită este una cinică: folosirea legislației RAR pentru a reinterpreta interdicția și pentru a aduce, pentru trei luni cât mai avem până la sfârșitul anului, vehiculele în curtea Guvernului, mascând o achiziție interzisă de legiuitor”, a transmis Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, (SAALG).

Contractul cu Dacia Renault

Contractul cu Grupul Dacia Renault este pentru 17 mașini noi, în garanție, și costă 80 de mii de lei/lună. Oferta RAPPS includea 17 mașini fără garanție cu un cost lunar de 128.000 de lei.

Guvernul anunță că s-a făcut o economie substanțială, având în vedere că în contractul inițial cu RAAPPS, costurile lunare se ridicau la suma de 850.000 de lei pentru 30 de autoturisme cu șofer.

După preluarea mandatului de către Ilie Bolojan, numărul vehiculelor a ajuns la 16, iar costurile s-au redus la 480.000 de lei.

