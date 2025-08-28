Bolojan pare că nu știe ce vorbește. Declarațiile premierului despre programul RABLA, contrazise de date oficiale

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că programul Rabla „ar trebui dimensionat pe tipuri de mașini care se regăsesc în producția din România”, susținând că voucherele pentru autoturisme străine „agravează deficitul balanței comerciale” și nu sprijină industria locală.

Analiza datelor oficiale arată însă că realitatea este diferită. Potrivit Agenției Fondului pentru Mediu (AFM), Dacia este unul dintre cei mai mare beneficiari ai programului Rabla, cu un număr semnificativ de vouchere, ceea ce arată că industria românească este susținută.

„Dacia este brandul favorit de românii care au ales să își cumpere o mașină prin programele Rabla Clasic și Plus, cu 6.594 de mașini prin Rabla Plus și 23.910 de mașini prin Rabla Clasic, potrivit datelor transmise de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) la solicitarea Economedia.

Mai mult, Bolojan a sugerat ideea unui sistem de vouchere dedicat exclusiv mașinilor fabricate în România. În practică, legislația Uniunii Europene interzice astfel de măsuri discriminatorii. Articolele 34-36 și 107 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) interzice restricțiile cantitative și ajutoarele de stat care favorizează producția internă în detrimentul produselor din alte state membre.

În plus, datele privind balanța comercială și comerțul auto din România arată că programul Rabla nu produce dezechilibre, iar Dacia, fiind producător intern major, beneficiază direct de stimulente. Astfel, argumentul premierului privind „agravarea balanței comerciale” nu este susținut de cifre oficiale.