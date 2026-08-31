Producătorul național de gaze naturale, dar și de energie electrică, Romgaz, a anunțat, luni finalizarea tranzacției privind achiziția activelor combinatului Azomureș, precum și preluarea și transferul salariaților aferenți activității transferate. Premierul demis Ilie Bolojan a anunțat că Azomureș va funcționa la capacitate din primul trimestru al anului viitor.

Conducerea Romgaz a anunțat, luni, la Bursa de Valori București, îndeplinirea tuturor condițiilor pentru finalizarea tranzacției de preluare a combinatului Azomureș.

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Premierul demis Ilie Bolojan a anunțat că tranzacția urmează să fie semnată efectiv în zilele următoare, iar din septembrie cei peste 800 de angajați ai combinatului vor fi preluați de Romgaz.

„Acum câteva luni au fost finalizate negocierile pentru preluarea Azomureș de către Romgaz. Finalizarea propriu-zisă nu s-a putut face, pentru că era nevoie de aprobări care țin de AGA, de avizul Consiliului Concurenței, de Comitetul de Investiții”, a declarat Bolojan.

Bolojan: „Peste 800 de angajați vor fi preluați din septembrie”

Potrivit acestuia, toate procedurile de avizare au fost finalizate vineri, iar semnarea efectivă a preluării este așteptată în următoarele zile.

„În zilele următoare se va semna efectiv preluarea combinatului Azomureș, iar din septembrie, cei peste 800 de angajați vor fi preluați de către Romgaz”, a spus Bolojan.

De asemenea, Bolojan estimează că, din primul trimestru al anului viitor, Azomureș ar urma să funcționeze la capacitate. Repornirea combinatului ar avea implicații directe pentru agricultura românească, în condițiile în care o parte importantă din îngrășămintele utilizate în România este în prezent asigurată prin importuri.

„Din primul trimestru al anului viitor, Azomureș va funcționa la capacitate, asigurând pentru agricultura românească o componentă importantă de îngrășăminte pe care astăzi le importăm”, a afirmat Bolojan.

Cine este Romgaz, compania care a preluat combinatul de la Târgu Mureș

Romgaz, cel mai mare producător național de gaze naturale și operatorul celui mai mare depozit de înmagazinare a gazelor, dar și producător și furnizor de energie electrică, este o companie controlată de statul român, care deține, prin Ministerul Energiei, pachetul majoritar de acțiuni. Compania este listată la Bursa de Valori București și are o cotă de peste 52% din producția națională de gaze naturale.

Reamintim că, pe 6 iulie, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) Romgaz aprobase, cu 90,18% din voturile valabil exprimate, acordul privind transferul de activitate încheiat de Romgaz, în calitate de cumpărător, cu Azomureș, în calitate de vânzător, și i-a împuternicit pe directorul general, pe directorul general adjunct și pe directorul economic al companiei să semneze orice document prevăzut de Acordul privind transferul de activitate sau orice alt document necesar finalizării tranzacției, și să realizeze toate formalitățile necesare și utile finalizării tranzacției.

Cât costă Azomureș

Sumele pentru preluarea combinatului din Târgu Mureș vor proveni din sursele proprii ale Romgaz. Prețul tranzacției, în urma negocierilor, este format din 46,459 milioane euro, la care se adaugă 49,80 milioane lei, reprezentând valoarea contabilă a sumelor materiilor prime, precum și 68,78 milioane de lei, reprezentând echivalentul costurilor necesare menținerii activității în perioada dintre semnarea Contractului și data finalizării tranzacției, conform bugetului prevăzut în contract.