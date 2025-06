Ion Iliescu: Moartea e o experiență metafizică

Ion Iliescu a dezvăluit metoda care l-a ajutat să trăiască mult.

Înainte să fie internat în spitalul SRI din Capitală, fostul președinte social-democrat a povestit cum și-a trăit viața în ultimul interviu acordat lui Ionuț Vulpescu de la Avangarda.

„Nu mi-a fost frică de viață și poate tocmai asta face relația cu moartea să fie una decentă. Am trăit viața cu multe viteze, vârste, vocații. Nimeni nu decide pentru sine cât trăiește. Am trăit ce mi s-a dat și ce am construit. Cu siguranță, faptul că nu am avut acces la social media mi-a prelungit viața. O viață care nu a fost scutită de neajunsuri, de sacrificii, de bucuria de a le fi depășit pe unele dintre acestea. Îți e frică de moarte atunci când trăiești frustrat că nu ai făcut ce ai fi vrut și nu mai ai timp să salvezi ceva din ceea ce ai gândit pentru tine sau pentru alții”.