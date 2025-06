Ion ILIESCU avea un mesaj pregătit pentru alegerile din 2024, anulate de Curtea Constituțională

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, spunea în ultimul interviu – acordat lui Ionuț Vulpescu – că pregătise un mesaj special pentru alegerile prezidențiale din 2024, pe care intenționa să îl facă public pe 6 decembrie, însă decizia Curții Constituționale de a anula alegerile l-a determinat să renunțe la această intenție, scrie Mediafax.

Declarațiile fac parte din interviul acordat de fostul președinte podcastului Avangarda.

„Am urmărit campania prezidențială, dar nu am vrut să intervin și să influențez nimic. Nu e despre mine și nu mai e despre mine. Am plecat de la Cotroceni, m-am retras din viața politică. Am lăsat locul altor generații, altor voci, de vârste, credințe și valori diferite”, a afirmat fostul șef de stat.