Irineu Darău (USR) vede un moment de cotitură în fieful lui Veștea: „Și la Brașov a venit vremea să se aprindă lumina”

Irineu Darău, ministrul USR al Dezvoltării, l-a luat în vizor pe primarul Brașovului, liberalul George Scripcaru, care și-a exprimat susținerea față de Adrian Veștea, premier desemnat și președintele al CJ Brașov. După ce PNL a anunțat luni excluderea din partid a oricărui liberal care sprijină Guvernul Veștea, Irineu Darău îl acuză pe Scripcaru de „confiscarea” liberalismului în județul Brașov și acuză administrația de corupție.

“Cooperativa” Scripcaru-Veștea-PSD-AUR țin județul și municipiul capturate și mult sub potențial. E timpul să ne eliberăm. Dar, pentru asta, nu mai e loc de relativism moral. Și la Brașov a venit vremea să se aprindă lumina. E nevoie ca de aer să fie ruptă definitiv rețeaua deasă de sinecuri, rubedenii, oportuniști și corupți care au ținut județul și comunitățile în subdezvoltare”, scrie Irineu Darău pe social-media.

„Fiecare Iuda își are Brutusul”

De asemenea, Darău vântură și scenariul unei posibile trădări între Scripcaru și Veștea.

„Atenție sporită la Brașov: cine ar vrea să treacă pe sub radar și să confiște liberalismul local? Scripcaru. Sigur își freacă mâinile și… așteaptă. Fiecare Iuda își are Brutusul. Sau invers.

Scripcaru saluta duminică nominalizarea lui Veștea. Este o chestiune de ore sau de zile până să se adapteze. Deocamdată se mai… orientează un pic, să nu greșească timing-ul”, mai adaugă Irineu Darău.

„Trebuie separat grâul de neghină – acum ori niciodată”

În contextul ruperii PNL-ului, generată de nominalizarea lui Veștea, Irineu Darău aruncă gaz pe foc și îi îndeamnă pe liberali să-i „execute” pe liberalii susținători ai premierului desemnat: „Trebuie separat grâul de neghină- acum ori niciodată”, afirmă Darău.