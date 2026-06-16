Prima pagină » Știri politice » Irineu Darău (USR) vede un moment de cotitură în fieful lui Veștea: „Și la Brașov a venit vremea să se aprindă lumina”

Irineu Darău (USR) vede un moment de cotitură în fieful lui Veștea: „Și la Brașov a venit vremea să se aprindă lumina”

Ruxandra Radulescu
Irineu Darău (USR) vede un moment de cotitură în fieful lui Veștea:
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Irineu Darău, ministrul USR al Dezvoltării, l-a luat în vizor pe primarul Brașovului, liberalul George Scripcaru, care și-a exprimat susținerea față de Adrian Veștea, premier desemnat și președintele al CJ Brașov. După ce PNL a anunțat luni excluderea din partid a oricărui liberal care sprijină Guvernul Veștea, Irineu Darău îl acuză pe Scripcaru de „confiscarea” liberalismului în județul Brașov și acuză administrația de corupție.

“Cooperativa” Scripcaru-Veștea-PSD-AUR țin județul și municipiul capturate și mult sub potențial. E timpul să ne eliberăm. Dar, pentru asta, nu mai e loc de relativism moral.

Și la Brașov a venit vremea să se aprindă lumina. E nevoie ca de aer să fie ruptă definitiv rețeaua deasă de sinecuri, rubedenii, oportuniști și corupți care au ținut județul și comunitățile în subdezvoltare”, scrie Irineu Darău pe social-media.

„Fiecare Iuda își are Brutusul”

De asemenea, Darău vântură și scenariul unei posibile trădări între Scripcaru și Veștea.

„Atenție sporită la Brașov: cine ar vrea să treacă pe sub radar și să confiște liberalismul local? Scripcaru. Sigur își freacă mâinile și… așteaptă.

Fiecare Iuda își are Brutusul. Sau invers.
Scripcaru saluta duminică nominalizarea lui Veștea. Este o chestiune de ore sau de zile până să se adapteze. Deocamdată se mai… orientează un pic, să nu greșească timing-ul”, mai adaugă Irineu Darău.

„Trebuie separat grâul de neghină – acum ori niciodată”

În contextul ruperii PNL-ului, generată de nominalizarea lui Veștea, Irineu Darău aruncă gaz pe foc și îi îndeamnă pe liberali să-i „execute” pe liberalii susținători ai premierului desemnat: „Trebuie separat grâul de neghină- acum ori niciodată”, afirmă Darău.

„Scripcaru NU poate poza în reformist. Sper ca și leadershipul PNL, și liberalii adevărați de la Brașov, dar și electoratul liberal să realizeze că este un moment de cotitură. Trebuie separat grâul de neghină – acum ori niciodată.

Să nu uitam faptele. PNL și PSD, sub bagheta lui Scripcaru, au candidat împreună – pe o singură listă! – la Brașov. În plus, AURul capturat a mers pe blat și, de altfel, e prins în majoritatea de acum din Consiliul Local. De ce? Fiindcă USR și reformismul sunt dușmanii sistemului și la Brașov”, conchide Irineu Darău.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Decizia oficială a UDMR. Csoma Botond: „Am decis că partidul nu va face parte din Guvern”
13:34
Decizia oficială a UDMR. Csoma Botond: „Am decis că partidul nu va face parte din Guvern”
REACȚIE CTP constată că Nicușor Dan l-a depășit pe Iohannis în materie de înșelare a celor care l-au votat. Ce spune despre “Cașcavelerii președintelui”
13:23
CTP constată că Nicușor Dan l-a depășit pe Iohannis în materie de înșelare a celor care l-au votat. Ce spune despre “Cașcavelerii președintelui”
VIDEO Victor Ponta (UPR) și Marian Neacșu (PSD) participă la discuțiile cu Adrian Veștea din Parlament
13:07
Victor Ponta (UPR) și Marian Neacșu (PSD) participă la discuțiile cu Adrian Veștea din Parlament
REACȚIE Irineu Darău: „PNL trebuie să se rupă. Liberalii roșii nu mai pot să fie în PNL”
12:13
Irineu Darău: „PNL trebuie să se rupă. Liberalii roșii nu mai pot să fie în PNL”
REACȚIE Un fost vicepreședinte PNL intervine în războiul din partid. „PNL e într-un soi de sindrom Stockholm bolojanist”
12:09
Un fost vicepreședinte PNL intervine în războiul din partid. „PNL e într-un soi de sindrom Stockholm bolojanist”
EXCLUSIV Primele nume din Guvernul Veștea. Cine ar urma să ocupe cele mai importante portofolii/Cui ar urma să revină președinția Senatului – SURSE
12:08
Primele nume din Guvernul Veștea. Cine ar urma să ocupe cele mai importante portofolii/Cui ar urma să revină președinția Senatului – SURSE
Mediafax
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri de sănătate și siguranță
Digi24
Atac dur la adresa premierului desemnat: „S-a urcat maimuța în copac și i se vede fundul"
Cancan.ro
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea
Mediafax
Germania respinge oficial oferta UniCredit de a cumpăra cea mai importantă bancă din Germania
Click
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Cancan.ro
Vine canicula în toată România! Data exactă la care vor fi 39 de grade Celsius în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Care a fost, de fapt, cauza morții turistului german care a intrat în apa mării la Mamaia. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Descopera.ro
Neuroștiința despărțirilor. De ce creierul simte o ruptură ca pe o durere fizică și o dependență

Cele mai noi

Trimite acest link pe