Prima pagină » Știri politice » George Simion anunță un protest pentru Călin Georgescu cu toți membrii AUR la București. Când va avea loc mitingul

George Simion anunță un protest pentru Călin Georgescu cu toți membrii AUR la București. Când va avea loc mitingul

George Simion anunță un protest pentru Călin Georgescu cu toți membrii AUR la București. Când va avea loc mitingul
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele AUR, George Simion, anunță, într-o postare pe rețelele sociale, că toți membrii AUR vor fi prezenți în Capitală în perioada 14-15 noiembrie, pentru a protesta împotriva arestării fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

George Simion a făcut anunțul printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, în care a precizat că toți membrii partidului vor merge în fața Arestului Central din București. Liderul AUR le-a adresat și o întrebare urmăritorilor săi, prin care pare să îi invite la protest.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...

„Pe 14-15 noiembrie toți membrii AUR vor fi la București. Voi unde veți fi?”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook.

Anunțul reprezintă prima convocare explicită a unei acțiuni organizate de partid în Capitală, după apelurile repetate ale lui George Simion la manifestații în întreaga țară. De altfel, liderul AUR a transmis în ultimele zile mai multe mesaje de susținere pentru Călin Georgescu.

Călin Georgescu rămâne în arest pentru încă 30 de zile

Curtea de Apel București a admis contestația formulată de procurorii DIICOT și a decis prelungirea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta este cercetat într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Decizia instanței este definitivă.

„CAB in dosarul nr 44381/3/2026 admite contestația DIICOT -Central desființează în totalitate decizia judecătorului de drepturi și libertăți de la TMB și după rejudecare admite cererea DIICOT de prelungirea măsuri arestului preventiv pentru inculpați Georgescu S Calin și Rusen Ionel, până la o noua verificare dar nu mai târziu de 30 de zile 28.11.2026 inclusiv. Respinge contestația inculpatului Rusen Ionel de revocarea masuri. Decizia este definitivă”, se arată în decizia Curții de Apel București.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Ancheta a fost declanșată în urma plângerii omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care afirmă că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis obținerea unei finanțări externe în valoare de 6 milioane de euro.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Diana Buzoianu a vrut să cumpere un avion de 4 milioane de euro, din fonduri PNRR, de la o firmă din Oradea, care nu are legătură cu industria aeronautică. Comisia Europeană a respins proiectul pe motiv că dăunează mediului
21:15
Diana Buzoianu a vrut să cumpere un avion de 4 milioane de euro, din fonduri PNRR, de la o firmă din Oradea, care nu are legătură cu industria aeronautică. Comisia Europeană a respins proiectul pe motiv că dăunează mediului
TEHNOLOGIE Miniștrii și parlamentarii germani au fost atenționați că telefoanele fabricate de Apple au fost atacate cibernetic
19:29
Miniștrii și parlamentarii germani au fost atenționați că telefoanele fabricate de Apple au fost atacate cibernetic
FLASH NEWS Crin Antonescu îi acuză de ipocrizie pe liberali și useriști și susține că sunt necredibili în opoziție după ce abia au plecat de la putere: ”Este absolut penibil”
18:53
Crin Antonescu îi acuză de ipocrizie pe liberali și useriști și susține că sunt necredibili în opoziție după ce abia au plecat de la putere: ”Este absolut penibil”
FLASH NEWS Florin Manole îl acuză pe Dragoș Pîslaru că a transmis date false Comisiei Europene. Ministrul Muncii susține că au fost raportate persoane decedate în mod eronat
18:31
Florin Manole îl acuză pe Dragoș Pîslaru că a transmis date false Comisiei Europene. Ministrul Muncii susține că au fost raportate persoane decedate în mod eronat
CONTROVERSĂ Un fost ministru israelian născut la Chișinău susține ca Eisenkot să devină premierul Israelului și exclude orice înțelegere cu Netanyahu
17:58
Un fost ministru israelian născut la Chișinău susține ca Eisenkot să devină premierul Israelului și exclude orice înțelegere cu Netanyahu
CONTROVERSĂ Dezvăluirea Elenei Udrea: se pregătește un nou partid al foștilor PDL-iști din PNL, nemulțumiți de Bolojan
17:55
Dezvăluirea Elenei Udrea: se pregătește un nou partid al foștilor PDL-iști din PNL, nemulțumiți de Bolojan
Mediafax
Le Monde: România, pe lista țintelor Rusiei. Ce obiective strategice au fost vizate
Digi24
De ce s-ar fi prăbușit avionul privat cu 9 persoane la bord în Florida. Explicațiile unui pilot
Cancan.ro
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
Prosport.ro
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
Adevarul
„Nimănui nu-i pasă de o diplomă”. Cât câștigă românii fără facultate și de ce mulți regretă că nu au studii superioare
Mediafax
Rogobete îl scoate pe Bolojan vinovat pentru criticile primite de PSD după petrecerea de la Timișoara
Click
Rochiile și blănurile doamnelor din PSD, sub lupa designerilor: „Nu e chinchilla, e iepure!” Cât costă, de fapt, rochia cu oglinzi a Olguței Vasilescu?
Digi24
Epopeea hainei de blană a iubitei lui Ciolacu. Un magazin cu Instagram făcut azi îi dă dreptate fostului premier: „Toate dorințele”
Cancan.ro
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre
Ce se întâmplă doctore
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Activitatea fizică ne-ar putea reduce riscul genetic de depresie, indică un nou studiu
Mediafax Italia
Calendarul vacanțelor 2027. Cum obții zece zile libere?!
Mediafax Spania
Cum să economisești bani?! Două metode simple: „Funcționează bine!”
EXCLUSIV Adrian Năstase critică în termeni duri petrecerea PSD din weekend: „A fost o greșeală foarte mare! / O imagine care va rămâne / Mă gândesc cu groază ce ar fi zis Ion Iliescu”
21:53
Adrian Năstase critică în termeni duri petrecerea PSD din weekend: „A fost o greșeală foarte mare! / O imagine care va rămâne / Mă gândesc cu groază ce ar fi zis Ion Iliescu”
ALEGERI ÎN SUA Alegeri în SUA. Testul decisiv pentru al doilea mandat al lui Trump. Republicanii riscă să piardă controlul Congresului. Ce arată sondajele
21:51
Alegeri în SUA. Testul decisiv pentru al doilea mandat al lui Trump. Republicanii riscă să piardă controlul Congresului. Ce arată sondajele
FLASH NEWS Bani pentru porcii crescuți în gospodării. Proiectul care oferă un ajutor de 20 de euro pe animal, adoptat în Senat
21:48
Bani pentru porcii crescuți în gospodării. Proiectul care oferă un ajutor de 20 de euro pe animal, adoptat în Senat
FLASH NEWS Zelenski spune că este pregătit să se întâlnească cu Putin în Turcia. Ce condiții pune președintele ucrainean
21:17
Zelenski spune că este pregătit să se întâlnească cu Putin în Turcia. Ce condiții pune președintele ucrainean
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta face o previziune despre președintele Poloniei: „Va câștiga toate bătăliile”. De ce crede politicianul că România trebuie să se apropie de Karol Nawrocki
21:12
Victor Ponta face o previziune despre președintele Poloniei: „Va câștiga toate bătăliile”. De ce crede politicianul că România trebuie să se apropie de Karol Nawrocki
EMISIUNI Adrian Năstase analizează valul de proteste din Europa, pe care o consideră tot mai fragmentată. „Europa se fragmentează și devine vulnerabilă”
20:58
Adrian Năstase analizează valul de proteste din Europa, pe care o consideră tot mai fragmentată. „Europa se fragmentează și devine vulnerabilă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe