Creșterea TVA nu trebuie să fie primul pas pentru a crește veniturile, declară liderul UDMR, Kelemen Hunor, în urma consultărilor de la Cotroceni.

„Dacă ai crescut PIB-ul, trebuie să crești și veniturile. România are un PIB crescut în fiecare an, dar n-au crescut veniturile. Ori că n-au fost colectate, în baza unor probleme, ori că sunt sub media europeană. Datoria trebuie dată înapoi, deficitul crește, și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, avem de făcut o corecție. Nu pentru Comisie, v-am mai spus, ci pentru sănătatea economiei și pentru sănătatea lucrurilor din România. Dar asta nu înseamnă că trebuie să crești TVA-ul din primul pas. Nu trebuie să spui că niciodată nu se va ajunge la o creștere a TVA-ului, dar nu trebuie să fie primul pas pentru a crește veniturile. Fiindcă se poate face o colectare mai bună, poți să umbli la accize, poți să umbli la alte taxe și impozite. Dacă promitem ceva în campanie trebuie să ne ținem de promisiune, măcar la început”, a declarat, joi, Kelemen.