Lia Olguţa Vasilescu: „Toată propaganda #rezist rostogolește în buclă știrea că am cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților”/”Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi…”

Lia Olguța Vasilescu, primar al Craiovei și una dintre vocile importante din PSD, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care susține că gruparea #rezist a interpretat greșit o declarație dată de aceasta în spațiul public, cu privire la faptul că Sorin Grindeanu ar trebui să îți dea demisia de la șefia Camerei Deputaților.

Lia Olguța Vasilescu, deranjată de ”propaganda #rezist”

Aceasta a subliniat că ”înțelege” propaganda grupării #rezist din spațiul public și e conștientă de faptul că USR, partidul de pe locul 4 în alegeri, ar vrea să dețină, în opinia sa, funcția de președinte al Camerei.

”De două zile, observ că toată propaganda #rezist Toate înseamnă TOATE (premier, miniștri, secretari de stat, prefecți, președintele Senatului, Camerei, șefii de agenții etc). Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi…

Ca să nu mai spun că, în afara faptului că sunt vreo 200 de demisii așteptate, Camera Deputaților e SINGURA care nu își poate schimba președintele decât la cererea partidului din care face parte acesta. Decizie constituțională, ce să faci?”, a scris Lia Olguța Vasilescu, pe pagina sa de Facebook.