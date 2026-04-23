Purtătorul de cuvânt al guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat joi că la finalul ședinței de guvern de astăzi premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit miniștrilor PSD, în special vicepremierului social-democrat Marian Neacșu. Demisiile, înregistrate la cancelaria premierului, vor fi trimise la Cotroceni împreună cu propunerile de interimari.

Guvernul condus de Ilie Bolojan s-a reunit joi, 23 aprilie, într-o primă ședință fără participarea miniștrilor și secretarilor de stat ai PSD, după ce formațiunea a decis retragerea sprijinului politic și ieșirea de la guvernare.

Reuniunea Executivului a avut loc între orele 11.00 și aproape 13.00, într-o formulă incompletă, cu atribuțiile miniștrilor PSD delegate anterior către secretari de stat din celelalte partide.

Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, a spus, joi, că la finalul ședinței Executivului, premierul Bolojan a subliniat că cele 10 luni de guvernare au reprezentat o muncă de echipă. Fiecare ministru și-a adus contribuția și poartă partea sa de responsabilitate. Mulțumiri speciale au fost adresate vicepremierului Marian Neacșu. Mai mult, Bolojan a apreciat felul în care acesta a înțeles să colaboreze cu echipa guvernamentală.

Ea a subliniat că „ceea ce a mai cerut premierul este ca din ministere să fie păstraţi sau eliberaţi din funcţii oameni, exclusiv pe criteriul competenţei şi a felului în care îşi fac datoria, nu pe criterii politice”.

Întrebată dacă secretarii de stat ai PSD vor pleca sau nu, Ioana Dogioiu a spus că deocamdată trebuie văzut ce se întâmplă cu demisiile la nivelul ministrilor.

„Eu nu pot să vă confirm în acest moment nicio demisie. Nu ştiu ce vor opta domniile lor să facă secretarii de stat. Ceea ce vă pot spune este ceea ce a cerut premierul la sfârşitul şedinţei de guvern, în ministere nu se vor face eliberări din funcţie pe criterii politice”, a arătat ea.

Despre lista miniştrilor interimari la portofoliile PSD, Dogioiu a explicat că deocamdată premierul încă lucrează la o potenţială listă, care va fi activată în funcţie de depunerea demisiilor de către miniştrii susţinuţi de PSD.

Demisiile vor fi depuse și înregistrate la cancelaria premierului. Momentul exact al transmiterii lor nu a fost încă confirmat oficial.

După finalizarea procedurii, Guvernul își continuă activitatea normală. Șeful Executivului a adăugat că există proiecte foarte importante în derulare. Cel mai important rămâne PNRR.

Foto: Mediafax / gov.ro

