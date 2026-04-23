Ziua în care miniștrii PSD își depun demisiile. Următorul pas al premierului Bolojan, după mesajul de adio adresat social-democraților

Olga Borșcevschi
Premierul Ilie Bolojan | Foto - Mediafax

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat joi că la finalul ședinței de guvern de astăzi premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit miniștrilor PSD, în special vicepremierului social-democrat Marian Neacșu. Demisiile, înregistrate la cancelaria premierului, vor fi trimise la Cotroceni împreună cu propunerile de interimari.

Guvernul condus de Ilie Bolojan s-a reunit joi, 23 aprilie, într-o primă ședință fără participarea miniștrilor și secretarilor de stat ai PSD, după ce formațiunea a decis retragerea sprijinului politic și ieșirea de la guvernare.

Reuniunea Executivului a avut loc între orele 11.00 și aproape 13.00, într-o formulă incompletă, cu atribuțiile miniștrilor PSD delegate anterior către secretari de stat din celelalte partide.

Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, a spus, joi, că la finalul ședinței Executivului, premierul Bolojan a subliniat că cele 10 luni de guvernare au reprezentat o muncă de echipă. Fiecare ministru și-a adus contribuția și poartă partea sa de responsabilitate. Mulțumiri speciale au fost adresate vicepremierului Marian Neacșu. Mai mult, Bolojan a apreciat felul în care acesta a înțeles să colaboreze cu echipa guvernamentală.

Ea a subliniat că „ceea ce a mai cerut premierul este ca din ministere să fie păstraţi sau eliberaţi din funcţii oameni, exclusiv pe criteriul competenţei şi a felului în care îşi fac datoria, nu pe criterii politice”.

Întrebată dacă secretarii de stat ai PSD vor pleca sau nu, Ioana Dogioiu a spus că deocamdată trebuie văzut ce se întâmplă cu demisiile la nivelul ministrilor.

„Eu nu pot să vă confirm în acest moment nicio demisie. Nu ştiu ce vor opta domniile lor să facă secretarii de stat. Ceea ce vă pot spune este ceea ce a cerut premierul la sfârşitul şedinţei de guvern, în ministere nu se vor face eliberări din funcţie pe criterii politice”, a arătat ea.

Despre lista miniştrilor interimari la portofoliile PSD, Dogioiu a explicat că deocamdată premierul încă lucrează la o potenţială listă, care va fi activată în funcţie de depunerea demisiilor de către miniştrii susţinuţi de PSD.

Demisiile vor fi depuse și înregistrate la cancelaria premierului. Momentul exact al transmiterii lor nu a fost încă confirmat oficial.

După finalizarea procedurii, Guvernul își continuă activitatea normală. Șeful Executivului a adăugat că există proiecte foarte importante în derulare. Cel mai important rămâne PNRR.

BREAKING NEWS PSD anunță că miniștrii săi au demisionat oficial din Guvern: PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat
14:14
PSD anunță că miniștrii săi au demisionat oficial din Guvern: PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat
ULTIMA ORĂ Miniștrii PSD sosesc la guvern ca să-și depună demisiile
14:00
Miniștrii PSD sosesc la guvern ca să-și depună demisiile
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan a semnat pentru Legea Femicidului: „Un act de recunoaștere a unei realități dureroase”
13:40
Nicuşor Dan a semnat pentru Legea Femicidului: „Un act de recunoaștere a unei realități dureroase”
SCANDALOS Diana Buzoianu, ministrul USR de la Mediu, taie de la angajații Apele Române și dublează bugetul de publicitate, deplasări și cearșafuri. Oamenii sunt revoltați
13:25
Diana Buzoianu, ministrul USR de la Mediu, taie de la angajații Apele Române și dublează bugetul de publicitate, deplasări și cearșafuri. Oamenii sunt revoltați
ULTIMA ORĂ Vicepremierul Marian Neacşu a anunţat în ce condiţii îşi dau demisia secretarii de stat ai PSD
13:08
Vicepremierul Marian Neacşu a anunţat în ce condiţii îşi dau demisia secretarii de stat ai PSD
VIDEO Imagini de la prima ședință fără PSD a Guvernului Bolojan
12:38
Imagini de la prima ședință fără PSD a Guvernului Bolojan
Mediafax
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Click
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu s-a căsătorit cu chirurgul vedetelor de la Hollywood
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o proteină care ar putea ajuta la inversarea căderii părului
FLASH NEWS Rusia susține că a primit o invitație „la cel mai înalt nivel” pentru summitul G20 de la Miami. De când nu a mai participat Putin la marele eveniment
14:18
Rusia susține că a primit o invitație „la cel mai înalt nivel” pentru summitul G20 de la Miami. De când nu a mai participat Putin la marele eveniment
FLASH NEWS Gestul inconștient al unui turist. Cum a ajuns la spital dintr-un parc cu dinozauri
13:59
Gestul inconștient al unui turist. Cum a ajuns la spital dintr-un parc cu dinozauri
METEO Se schimbă radical vremea și revin iernile de altădată? Ce spune climatologul Lucian Sfîcă despre modificările climatice
13:55
Se schimbă radical vremea și revin iernile de altădată? Ce spune climatologul Lucian Sfîcă despre modificările climatice
SANCȚIUNI ANPC a amendat cu 30.000 de lei firma din spatele panourilor anti-cezariană din București. Instituția acuză practici comerciale incorecte
13:51
ANPC a amendat cu 30.000 de lei firma din spatele panourilor anti-cezariană din București. Instituția acuză practici comerciale incorecte
FLASH NEWS Summit informal UE: Zelenski merge personal în Cipru pentru a se asigura că împrumutul de 90 miliarde va fi deblocat. „Totul se va finaliza astăzi”
13:49
Summit informal UE: Zelenski merge personal în Cipru pentru a se asigura că împrumutul de 90 miliarde va fi deblocat. „Totul se va finaliza astăzi”
EXCLUSIV Ponta, pesimist când vine vorba de dosarul pozelor din alegerile prezidențiale. „De la DIICOT nu se va întâmpla nimic/E de dosarele X ce e acolo”
13:40
Ponta, pesimist când vine vorba de dosarul pozelor din alegerile prezidențiale. „De la DIICOT nu se va întâmpla nimic/E de dosarele X ce e acolo”

Cele mai noi

Trimite acest link pe