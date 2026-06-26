Liberalul Alexandru Muraru îl acuză pe Nicușor Dan că protejează PSD și îi cere scuze publice față de PNL

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru i-a transmis lui Nicușor Dan că propunerea înaintată de PNL, USR și UDMR, care îl vizează pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, i-ar fi oferit șefului statului posibilitatea de a se „reabilita politic”. Totodată, liberalul l-a acuzat că favorizează PSD și i-a reproșat că nu și-a cerut scuze față de PNL pentru desemnarea lui Adrian Veștea.

Muraru: „Oferta onestă făcută de PNL-USR-UDMR v-a dat șansa să vă reabilitați politic”

Într-un comentariu publicat la o postare a președintelui Nicușor Dan, Alexandru Muraru a susținut că propunerea venită din partea coaliției PNL-USR-UDMR reprezintă o soluție pentru ieșirea din criza politică și pentru menținerea direcției proeuropene a României.

„Domnule Președinte, oferta onestă făcută de PNL-USR-UDMR v-a dat șansa să vă reabilitați politic și să dovediți că sprijiniți o soluție de deblocare a crizei, profund proeuropeană, o garanție de păstrare a echilibrelor financiare și a reformelor. Dacă dvs. preferați să protejați PSD, nu faceți decât să vă prăbușiți și mai tare în încrederea publică”, i-a transmis Muraru președintelui, într-un comentariu la o postare a acestuia, transmite News.ro.

Vicepreședintele PNL a mai afirmat că șeful statului ar fi trebuit să recunoască responsabilitatea PSD pentru destrămarea guvernării proeuropene și încălcarea protocolului de coaliție.

„Normal ar fi fost să vă cereți scuze publice față de PNL pentru desemnarea lui Adrian Veștea, pentru că v-ați implicat brutal în deciziile și viața unui partid parlamentar. Mai aveți timp să faceți toate aceste lucruri. Succes!”, a scris Alexandru Muraru.