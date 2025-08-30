Lumea politico-administrativă din Buzău este în DOLIU. S-a stins din viață Sorin Lazăr (PSD)

Directorul Oficiului pentru Registrul Comerțului Buzău, Sorin Lazăr, a încetat din viață, în această dimineață.

Sorin Lazăr a încetat din viață pe un pat de spital din București, unde se afla internat la Terapie Intensivă. Decesul a survenit în urma unor complicații cardiace, potrivit jurnaluldebuzau.

În vârstă de 57 de ani, Sorin Lazăr și-a dedicat aproape întreaga carieră instituției. A lucrat aici încă din 1990, iar din 2003 ocupa funcția de director.

Membru PSD și fost consilier municipal, Lazăr a activat o perioadă și în aparatul central, în calitate de director adjunct al Oficiului Național pentru Registrul Comerțului.

Foto: Facebook / Sorin Lazăr