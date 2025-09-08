Prima pagină » Știri politice » Marcel Ciolacu il someaza pe Ilie Bolojan: Să termine cu minciunile

Marcel Ciolacu il someaza pe Ilie Bolojan: Să termine cu minciunile

08 sept. 2025, 21:29, Știri politice
Marcel Ciolacu il someaza pe Ilie Bolojan: Să termine cu minciunile

Fostul premier, Marcel Ciolacu, îl somează pe actualul premier, Ilie Bolojan, să „termine cu minciunile”. 

Ciolacu spune că ar fi putut să închidă anul cu „deficit zero” și explică faptul că măsurile de reducere a deficitului și de creștere a veniturilor erau oricum prevăzute în măsura 4.

„Ciolacu putea să închidă cu deficit zero. Măsurile de reducere a deficitului erau oricum în plan. Trebuia să le luăm în măsura 4. Acum, un Guvern putea sa decidă să crească veniturile ori prin impozit progresiv, ori prin creșterea TVA. Să termine cu minciunile!”, spune fostul premier, la România TV.

Ciolacu este foarte dur la adresa măsurilor de austeritate luate, prin angajarea răspunderii, de către Cabinetul Bolojan.

Fostul lider al PSD îi arată obrazul lui Bolojan: Nu vă e rușine?, întreabă el, în contextul tensiunilor pe reforma administrației locale.

Toate aceste măsuri vor duce la o scăderea nivelului de trai. Ce-i aia o reformă în administrație? Se opune PSD la o reformă în administrație!!! Nu vă e rușine? Cuvântul reformă se rezumă la să dai lumea afară.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Prima zi de școală, în stradă. De la Cotroceni, profesorii au cerut demisia lui David. Marea necunoscută: Începe școala sau vine GREVA GENERALĂ?

Citește și

POLITICĂ Bolojan DEMISIONEAZĂ dacă CCR dă verdict de NECONSTITUȚIONALITATE pe 24 septembrie? Răspunsul premierului
22:25
Bolojan DEMISIONEAZĂ dacă CCR dă verdict de NECONSTITUȚIONALITATE pe 24 septembrie? Răspunsul premierului
POLITICĂ Bolojan anunță că va crește vârsta de pensionare. Sunt vizați și „SPECIALII”
22:16
Bolojan anunță că va crește vârsta de pensionare. Sunt vizați și „SPECIALII”
POLITICĂ Marcel Ciolacu AVERTIZEAZĂ: Să nu le treacă prin cap să vândă Hidroelectrica, Nuclearelectrica sau Portul Constanța
22:04
Marcel Ciolacu AVERTIZEAZĂ: Să nu le treacă prin cap să vândă Hidroelectrica, Nuclearelectrica sau Portul Constanța
POLITICĂ Ciolacu, dezlănțuit împotriva fostului ministru de Finanțe, Marcel Boloș: Ce bani v-am cerut eu să cheltuiți? / Vă prind eu la Sfânta Liturghie!
21:46
Ciolacu, dezlănțuit împotriva fostului ministru de Finanțe, Marcel Boloș: Ce bani v-am cerut eu să cheltuiți? / Vă prind eu la Sfânta Liturghie!
EXTERNE Macron „ia act” de demiterea lui François Bayrou și va numi un SUCCESOR „chiar în următoarele zile”
21:45
Macron „ia act” de demiterea lui François Bayrou și va numi un SUCCESOR „chiar în următoarele zile”
POLITICĂ Ionuț Moșteanu spune că descoperirea unui spion KGB în serviciile secrete nu e deloc surprinzătoare: „Putin se joacă în continuare cu spațiul nostru”
21:40
Ionuț Moșteanu spune că descoperirea unui spion KGB în serviciile secrete nu e deloc surprinzătoare: „Putin se joacă în continuare cu spațiul nostru”
Mediafax
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
Digi24
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Cancan.ro
Ultima dorință pe care mama Adrianei Bahmuțeanu a avut-o: 'Să le spun cu limbă de moarte…
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Mediafax
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Click
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
Cancan.ro
BREAKING | Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit
Ce se întâmplă doctore
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
observatornews.ro
Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în... de deficit"
StirileKanalD
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
KanalD
Cadavrul unui tânăr de 32 de ani a fost descoperit printre mormintele unui cimitir din Petroșani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Descopera.ro
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. A trimis o cerere de prelungire a suspendării pe 27 august
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
Breaking news: Inimile s-au frânt. Nimeni nu era pregătit pentru această veste. A plecat dintre noi un cântăreț iubit de o ţară întreagă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Descopera.ro
Dinozaurii au fost afectați de o boală devastatoare, indică noi fosile