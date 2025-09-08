Marcel Ciolacu il someaza pe Ilie Bolojan: Să termine cu minciunile

Fostul premier, Marcel Ciolacu, îl somează pe actualul premier, Ilie Bolojan, să „termine cu minciunile”.

Ciolacu spune că ar fi putut să închidă anul cu „deficit zero” și explică faptul că măsurile de reducere a deficitului și de creștere a veniturilor erau oricum prevăzute în măsura 4.

„Ciolacu putea să închidă cu deficit zero. Măsurile de reducere a deficitului erau oricum în plan. Trebuia să le luăm în măsura 4. Acum, un Guvern putea sa decidă să crească veniturile ori prin impozit progresiv, ori prin creșterea TVA. Să termine cu minciunile!”, spune fostul premier, la România TV.

Ciolacu este foarte dur la adresa măsurilor de austeritate luate, prin angajarea răspunderii, de către Cabinetul Bolojan.

Fostul lider al PSD îi arată obrazul lui Bolojan: Nu vă e rușine?, întreabă el, în contextul tensiunilor pe reforma administrației locale.

Toate aceste măsuri vor duce la o scăderea nivelului de trai. Ce-i aia o reformă în administrație? Se opune PSD la o reformă în administrație!!! Nu vă e rușine? Cuvântul reformă se rezumă la să dai lumea afară.

